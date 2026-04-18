Dortmunds Patzer ebnet Bayern den Weg zur Meisterschaft – Union mit historischem Debüt und Niederlage

Borussia Dortmund verliert nach zwei späten Handelfmetern gegen Hoffenheim und ermöglicht dem FC Bayern einen frühen Titelgewinn. Union Berlins erste Cheftrainerin, Marie-Louise Eta, startet mit einer Niederlage, während Werder Bremen im Nordderby einen wichtigen Sieg einfährt.

Der FC Bayern München steht kurz vor dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft. Borussia Dortmund leistete sich am Wochenende einen entscheidenden Ausrutscher und unterlag der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2. Die Niederlage, die durch zwei umstrittene Handelfmeter besiegelt wurde, bedeutet, dass der Rekordmeister aus München bei einem Unentschieden im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag vorzeitig Meister werden kann. Zwölf Punkte beträgt der Rückstand des BVB auf die Tabellenspitze, was bei nur noch wenigen ausstehenden Spielen eine Aufholjagd fast unmöglich macht.

Besonderes Augenmerk lag auf dem Debüt von Marie-Louise Eta als erste Cheftrainerin in der Bundesliga. Ihr Einstand mit dem 1. FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg endete jedoch mit einer 1:2-Niederlage. Union, das sich noch im Abstiegskampf befindet, zeigte erneut defensive Schwächen und konnte die frühe Führung der Wolfsburger nicht mehr aufholen. Die frühe Führung für Wolfsburg erzielte Patrick Wimmer in der 11. Minute, bevor Dženan Pejčinović kurz nach der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Oliver Burke gelang zwar noch der Anschlusstreffer für Union, doch es reichte nicht mehr zum Punktgewinn. Die Berliner hatten bereits in der Vorwoche gegen den 1. FC Heidenheim verloren, was zum Trainerwechsel von Steffen Baumgart geführt hatte.

Das emotionale Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV bot ebenfalls Dramatik. Werder sicherte sich einen wichtigen 3:1-Heimsieg im Kampf gegen den Abstieg. Jens Stage avancierte mit einem Doppelpack zum Helden der Hanseaten. Der HSV, der mit einem Sieg den Klassenverbleib fast gesichert hätte, konnte zwischenzeitlich durch Robert Glatzel ausgleichen. Die Schlussphase des Spiels war jedoch von mehreren Platzverweisen geprägt. Philip Otele (HSV) sah Rot, bevor auch noch Bremens Jan Hoepner und Hamburgs Loic Favé in der Nachspielzeit vom Platz gestellt wurden. Die späte Entscheidung fiel durch Cameron Puertas für Bremen.

Auch Bayer Leverkusen musste eine späte Enttäuschung hinnehmen und unterlag dem FC Augsburg mit 1:2. Patrik Schick brachte Bayer zwar früh in Führung, doch die Augsburger schlugen zurück. In der siebten Minute der Nachspielzeit entschied Fabian Rieder die Partie vom Elfmeterpunkt zugunsten des FC Augsburg. Für Leverkusen bedeutet dies, dass der Kampf um die Champions-League-Plätze weiterhin hart umkämpft bleibt. Augsburg hingegen festigt seinen Mittelfeldplatz in der Tabelle.

RB Leipzig hat derweil einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League gemacht. Mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt festigte die Elf von Marco Rose den dritten Tabellenplatz. Die Tore für Leipzig erzielten Yussuf Poulsen, Loïs Openda und Xavi Simons. Frankfurt, das zwischenzeitlich durch Hugo Larsson ausglich, verliert damit weiter an Boden im Rennen um die internationalen Plätze und steht derzeit auf Rang sieben.

Die Partie zwischen Dortmund und Hoffenheim bot besonders viel Diskussionsstoff. In der 42. Minute rutschte BVB-Verteidiger Niklas Süle an der Strafraumgrenze aus und der Ball traf ihn unglücklich an den ausgestreckten Arm. Nach Überprüfung der Videobilder entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter, den Andrej Kramarić zur 1:0-Führung für Hoffenheim verwandelte. Dortmund gelang in der 87. Minute durch Niclas Füllkrug der Ausgleich und für kurze Zeit schien die Champions-League-Teilnahme für die Dortmunder gesichert. Doch in der achten Minute der Nachspielzeit gab es erneut einen Handelfmeter für Hoffenheim nach einem weiteren Handspiel im Dortmunder Strafraum. Erneut war es Kramarić, der eiskalt verwandelte und seiner Mannschaft den Sieg bescherte. Diese späte Entscheidung und die Art und Weise, wie Dortmund die Punkte liegen ließ, wird zweifellos noch lange für Gesprächsstoff sorgen und die Meisterschaftsambitionen des FC Bayern weiter stärken





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