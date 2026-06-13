Die Schweizer Fussballnationalmannschaft startet in die WM, während gleichzeitig über die 10-Millionen-Initiative abgestimmt wird. Beide Ereignisse zeigen überzeichnet die Transformation der Schweiz hin zu einer dichteren, internationaleren Gesellschaft.

An diesem Wochenende stehen in der Schweiz zwei prägende Ereignisse an, die scheinbar wenig gemeinsam haben, aber bei genauerer Betrachtung viel über die Entwicklung des Landes aussagen.

Am Samstag beginnt für die Schweizer Fussballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft in den USA mit einem erwartet klaren Sieg. Am Sonntag folgt die Volksabstimmung über die 10-Millionen-Initiative der SVP, deren Ausgang als knapp eingeschätzt wird. Der zeitliche Zufall dieser beiden Ereignisse lädt zu einem Vergleich ein, der bis ins Jahr 1994 zurückreicht. Damals qualifizierte sich die Nati nach langer Pause wieder für eine WM, die ebenfalls in Amerika stattfand.

Dieser Turnierstart markierte den Beginn eines beispiellosen Aufstiegs des Schweizer Fussballs: Seit 2004 qualifizierte sich die Mannschaft für jede WM und EM und etablierte sich als feste Grösse im internationalen Wettbewerb. Ein Blick auf die Mannschaftsfotos von 1994 und der heutigen Auswahl zeigt mehr als nur einen Generationswechsel. Die heutige Nati erscheint internationaler und vielfältiger, was die Entwicklung der Schweiz in den vergangenen drei Jahrzehnten widerspiegelt.

Die Bevölkerung wuchs von 7 auf 9 Millionen, der Ausländeranteil stieg von 18 auf 28 Prozent. Das Land ist dichter und globaler geworden, ein Wandel, der rascher und tiefgreifender verlief als in den meisten westlichen Nationen. Diese Transformation ist es, die im Abstimmungskampf zur 10-Millionen-Initiative verhandelt wird: Es geht um Identität, Wohnraum, Verkehr und die Frage, wie viel Wachstum die Schweiz verkraften kann. Fussball liefert hier eine überzeichnete, aber treffende Metapher.

Die Nati spielt wirtschaftlich und sportlich in einer Liga, die normalerweise deutlich grösseren Nationalmannschaften vorbehalten ist. Dass das kleine Landschaftsprofil der Schweiz dieser internationalen Konkurrenz standhält, ist ein Beleg für ihre Anpassungsfähigkeit. Die Initiative der SVP zielt auf eine Begrenzung des Wachstums auf 10 Millionen Einwohner. Gegner warnen vor Konsequenzen für die Schengen/Dublin-Abkommen und damit für die Sicherheit, während Befürworter solche Befürchtungen zurückweisen.

Ein vertrauliches EU-Dokument, das zur Debatte beiträgt, zeigt, dass Brüssel tatsächlich mögliche Auswirkungen auf die Abkommen prüft. Zudem liefern neue Schweizer Studien Lehren aus dem Brexit und Japans Zuwanderungspolitik, die im Wahlkampf diskutiert werden. Der WM-Start und die Abstimmung fallen also zusammen, nicht zufällig, sondern als Moment der Reflexion. Die Mannschaftsfotos sind keine politischen Antworten, aber sie illustrieren, wie sehr sich ein Land verändern kann.

Die Schweiz von 1994 und von 2026 sind nicht dieselbe. Die Debatte über die 10-Millionen-Grenze trifft auf eine Gesellschaft, die bereits durch Migration und Globalisierung geprägt ist. Ob die accused auf einen Stillstand oder auf eine Fortsetzung des bisherigen Weges zielt, wird das Ergebnis der Abstimmung zeigen. Doch schon jetzt zeigt der sportliche Erfolg, dass die Schweiz in der Lage ist, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten - eine Fähigkeit, die im politischen Alltag ebenso gefragt ist





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