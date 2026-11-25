Die Landespolizei untersucht zwei Einbrüche in Schaanwald im November 2026. Experten raten zu strengem Einbruchschutz und verhaltenstipps für Abwesenheitsperioden.

Die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein ermittelt aktuell aufgrund von zwei schweren Einbruchdelikten in Schaanwald, die erheblichen Sach- und Vermögensschaden verursachten. Die Tatorte umfassen ein einzelnes Wohnhaus sowie eine Attikawohnung in einem Mehrfamilienhaus, wobei beide Objekte gezielt durchsucht wurden. Die Ermittler gehen von unbekannten Tätern aus, die unbefugten Zutritt zu den betroffenen Räumlichkeiten verschafft haben.

Zeitliche Einordnung der Straftaten

Bei der ersten Tat am Montag, den 23. November 2026, drangen die unbekannten Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus ein. Die Räumlichkeiten wurden anschließend gründlich durchsucht. Ein zweiter Vorfall ereignete sich zeitlich überlappend oder in einem ähnlichen Zeitraum, nämlich zwischen dem 10. und dem 23. November 2026. Hierbei wurde eine Attikawohnung in einem Mehrfamilienhaus angegriffen und ebenfalls durchsucht. Die Zusammenführung dieser Fälle deutet auf ein mögliches Muster oder dieselbe Tätergruppe hin, weshalb die Polizei die Ermittlungen bündelt.

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Präventionsmaßnahmen der Polizei

Die Polizeiliche Kriminalprävention betont, dass effektiver Einbruchschutz bei Abwesenheit mit einfachen, aber konsequenten Gewohnheiten beginnt. Es wird dringend empfohlen, Türen auch bei nur kurzer Abwesenheit abzuschließen. Gekippte Fenster bieten keinen verlässlichen Schutz gegen unbefugtes Eindringen und sollten daher vermieden werden. Stattdessen ist es essentiell, Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren vollständig zu schließen, um sicherzustellen, dass keine Lücke für Täter offen bleibt.

Verhaltensregeln bei Hausverlassen

Ein häufiger Fehler ist das unsichere Schließen der Haustür. Die Experten raten dazu, die Haustür nicht nur ins Schloss zu ziehen, sondern den Abschluss aktiv zu kontrollieren, bevor das Haus verlassen wird. Vor der Abreise sollten sämtliche Zugänge, einschließlich aller Fenster und Terrassentüren, überprüft werden. Auch vermeintlich unauffällige Verstecke für Schlüssel oder Wertsachen können von经验丰富的 Einbrechern gefunden werden, weshalb solche Praktiken konsequent vermieden werden sollten.

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Digitale Fährten vermeiden

Zusätzlich zu den physischen Sicherheitsvorkehrungen warnt die Polizei vor digitalen Spuren. Hinweise in sozialen Netzwerken oder auf Anrufbeantwortern, die eine aktuelle Abwesenheit signalisieren, sollten unterlassen werden. Öffentliche Rückblicke nach der Heimkehr auf die eigenen Ferien oder Reisen können unerwünschte Aufmerksamkeit von Kriminellen erregen. Es ist daher ratsam, solche Informationen erst nach der Rückkehr und nicht während der Abwesenheit zu posten, um das Risiko eines Einbruchs zu minimieren.

Kontaktmöglichkeiten für Bürger

Für dringende Beobachtungen, die sofortiges Handeln erfordern, ist die Landespolizei Liechtenstein über die Notrufnummer 117 erreichbar. Das allgemeine Kontaktformular der Polizei ist für solche Fälle ungeeignet, da es nur während der Bürozeiten bearbeitet wird. Bürger, die verdächtige Aktivitäten in Schaanwald oder anderen Regionen beobachten, werden aufgefordert, die Behörden umgehend zu informieren, um die Aufklärung der aktuellen Einbruchserie zu unterstützen.