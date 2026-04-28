Doppelschlag für die Luzerner Wirtschaft: Zwei Firmen schliessen – 112 Arbeitsplätze verloren

Die Andritz Beutler AG in Gettnau und die Serge Ferrari Tersuisse SA in Emmenbrücke schliessen ihre Standorte, was zu 112 Entlassungen führt. Gründe sind sinkende Nachfrage und Verlagerung der Produktion nach Asien bzw. Frankreich.

Zwei Unternehmen mit Standorten in Luzern er Gemeinden müssen ihre Tore schließen, was zu insgesamt 112 Arbeitsplatzverlusten führt. Betroffen sind die Andritz Beutler AG in Gettnau, einem Ortsteil von Willisau, und die Serge Ferrari Tersuisse SA in Emmenbrücke, einem Ortsteil der Gemeinde Emmen.

Die Schließung der Andritz Beutler AG, einem Maschinenbauunternehmen, war bereits absehbar und wurde nun vom deutschen Mutterkonzern, der Andritz Schuler GmbH, beschlossen. Dies bedeutet, dass mindestens 40 der 50 Mitarbeitenden ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Belegschaft hatte verschiedene Vorschläge zur Rettung des Standortes eingebracht, darunter den Verkauf des Unternehmens an Investoren, die Geschäftsleitung oder Mitarbeiter, doch diese wurden von der Geschäftsleitung abgelehnt. Begründet wurde dies mit einem europaweiten Rückgang der Nachfrage nach Stanz- und Umformanlagen in den vergangenen Jahren.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein Teil der im Servicebereich tätigen Mitarbeitenden weiterhin in der Schweiz beschäftigt werden kann, wobei der genaue Standort und die Anzahl der betroffenen Personen noch unklar sind. Auch bei der Serge Ferrari Tersuisse SA kommt es zu einer Massenentlassung. Am Montag wurden die Mitarbeitenden darüber informiert, dass 62 Personen gekündigt werden. Diese Entscheidung wurde von der französischen Muttergesellschaft, der börsennotierten Serge-Ferrari-Gruppe, getroffen.

Die Tochterfirma wird ihren Standort in Emmenbrücke auflösen, da die Multifilamentgarne, die sie für Sonnenstoren oder Dächer von Fußballstadien herstellt – als Nachfolgeunternehmen der Viscosuisse – heute in Asien deutlich günstiger erhältlich sind. Das Unternehmen plant, seine Aktivitäten nach Frankreich zu verlagern, wo sich auch der Hauptsitz befindet. Ein weiterer Schweizer Standort in Eglisau, der für die Beschichtung von Geweben zuständig ist, ist von dieser Entscheidung nicht betroffen.

Die Gemeinde Emmen plant für Mai einen Dialog mit der Eigentümerfamilie, um die Situation zu besprechen. Die Schließung des einst größten Schweizer Textilunternehmens, das einst 5500 Mitarbeitende beschäftigte, markiert das Ende einer bedeutenden Ära in der Schweizer Industriegeschichte. Die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die betroffenen Familien sind erheblich. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenzahlen in der Region steigen und die Gemeinden vor Herausforderungen bei der Unterstützung der betroffenen Arbeitnehmer stehen werden.

Die Situation bei beiden Unternehmen verdeutlicht die zunehmende Globalisierung und den Wettbewerbsdruck, dem sich Schweizer Unternehmen ausgesetzt sehen. Die Verlagerung von Produktionsstandorten in Länder mit niedrigeren Lohnkosten und günstigeren Produktionsbedingungen ist ein wachsendes Problem. Die Schließung der Andritz Beutler AG und der Serge Ferrari Tersuisse SA sind somit nicht nur ein Verlust für die betroffenen Mitarbeitenden, sondern auch ein Warnsignal für die Schweizer Wirtschaft.

Es ist entscheidend, dass die Politik und die Unternehmen gemeinsam Strategien entwickeln, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Dazu gehören Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Förderung von Innovationen und die Schaffung eines günstigen Geschäftsumfelds. Die Gemeinden müssen sich zudem auf die Unterstützung der betroffenen Arbeitnehmer vorbereiten und ihnen bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen helfen.

Die Situation erfordert eine umfassende und koordinierte Reaktion, um die negativen Auswirkungen auf die Region zu minimieren und die Zukunft der Schweizer Wirtschaft zu sichern. Die Schließung dieser beiden Unternehmen ist ein trauriges Beispiel dafür, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern und welche Konsequenzen dies für die Arbeitnehmer und die Region haben kann





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