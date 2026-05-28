Donau Soja kritisiert Einstufung von europäischem Sojaöl als Hochrisiko-Rohstoff

Donau Soja fordert die EU-Kommission auf, die pauschale iLUC-Hochrisiko-Einstufung von Sojaöl zu überdenken, da sie die nachhaltige Produktion europäischen Sojas ignoriert und die Versorgungssicherheit gefährdet.

Europäisches Soja wird nachweislich entwaldungsfrei auf bestehenden Ackerflächen und unter Einhaltung strenger Nachhaltigkeit sstandards angebaut. Diese Tatsache wird von der Organisation Donau Soja seit Jahren betont.

Nun hat die Europäische Kommission mit einem Delegierten Rechtsakt vom 10. April 2026 vorgeschlagen, Sojaöl als Rohstoff mit hohem Risiko für indirekten Landnutzungswandel (iLUC) einzustufen. Diese pauschale Einstufung ignoriert die Realität der europäischen Sojaproduktion und gefährdet die Versorgungssicherheit der EU. Donau Soja begrüßt, dass der österreichische Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig beim Agrarministerrat am 26.

Mai 2026 den Vorschlag formell infrage gestellt hat. Die Organisation fordert die Kommission auf, vor Inkrafttreten des Rechtsakts zu handeln und europäisches Soja differenziert zu behandeln. Die Einstufung hätte weitreichende wirtschaftliche Folgen. Sojaöl ist ein wichtiges Nebenprodukt der Sojaverarbeitung; einige EU-Betriebe verkaufen bis zu 80 % ihrer Produktion in den Biokraftstoffmarkt.

Die EU verarbeitet jährlich rund 15 Millionen Tonnen Sojabohnen, aber nur etwa 3 Millionen Tonnen (Selbstversorgungsrate 8 %) stammen aus heimischem Anbau. Fällt der Biokraftstoffmarkt als Absatzkanal weg, wird die Weiterverarbeitung in der EU unwirtschaftlich. Dies würde europäischen Landwirten die Abnehmer entziehen und Importe aus Regionen mit schlechteren Nachhaltigkeitsstandards fördern. Damit wird nicht nur die europäische Proteinversorgung, sondern auch die Ernährungssouveränität gefährdet.

Donau Soja-Geschäftsführerin Aurélie Tournan betont: "Europäisches Soja wird entwaldungsfrei angebaut, auf bestehenden Ackerflächen, nach verifizierten Standards - Non-GM, herkunftskontrolliert und zertifiziert. Die Politik muss dies widerspiegeln.

" Donau Soja setzt sich seit Februar 2026 intensiv gegen die Einstufung ein. Die Organisation hat formelle Stellungnahmen bei EU-Institutionen eingereicht, ihr Netzwerk mobilisiert und steht in direktem Kontakt mit Entscheidungsträgern. Minister Totschnig forderte eine Neubewertung und eine differenzierte Behandlung europäischen Sojas. Donau Soja unterstützt diese Position ausdrücklich und warnt davor, dass eine pauschale Hochrisiko-Einstufung genau jene Landwirte und Wertschöpfungsketten gefährdet, die die von der EU selbst geforderten Nachhaltigkeitsziele erfüllen.

In Zeiten, in denen Resilienz und Versorgungssicherheit oberste Priorität haben, wäre eine solche Einstufung kontraproduktiv. Die Organisation appelliert an die Kommission, die Realität der europäischen Sojaproduktion anzuerkennen und Sojaöl nicht ungerechtfertigt zu benachteiligen. Nur so könne die Ernährungssouveränität Europas langfristig gesichert werden





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