Donald Trumps Zustimmungswerte nach Midterms sinken auf Rekordtief

Umfragen zeigen einen deutlichen Rückgang der Beliebtheit von Donald Trump nach den republikanischen Wahlniederlagen bei den Midterms.

Die Beliebtheit von Donald Trump befindet sich auf einem historischen Tiefpunkt, unmittelbar nachdem die Republikaner bei den Midterms eine umfassende Niederlage gegen die Demokraten hinnehmen mussten. Neue Umfragen belegen, dass der US-Präsident politische Folgen für seine Amtsführung tragen muss, obwohl er selbst nicht zur Wahl stand. Die Demokraten gewannen sowohl die Mehrheit im Senat als auch im Repräsentantenhaus, was als klare Abkehr von der konservativen Linie gewertet wird.

Umfragedaten und politischer Rückgang

Donald Trump verlor in der jüngsten Umfrage drei Prozentpunkte bei der Zustimmung und steht einer um vier Prozent höheren Ablehnungsquote gegenüber. Das Ergebnis resultiert in einem Nettodefizit von sechsundzwanzig Punkten, was einen weiteren Tiefschlag für den Präsidenten darstellt. Bereits Mitte September fielen die Werte für den achtzigjährigen Ex-Präsidenten vor der Wahl auf ein kritisches Niveau, doch die Midterms haben diesen Trend noch verstärkt.

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Parteiliche Spaltung und Demografie

Die Ergebnisse zeigen eine tiefe politische Grube. Nur drei Prozent der demokratischen Parteianhänger befürworten die Arbeit des Präsidenten, während sich siebzigacht Prozent auf republikanischer Seite für ihn aussprechen. Unabhängige Wähler lehnen seine Politik mit fünfundfünfzig Neunzig Prozent vor allem Wähler ab, die sich der MAGA-Bewegung zugehörig fühlen. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede sind sichtbar: Frauen stimmen seiner Politik seltener zu als Männer, und Hochschulabsolventen zeigen weniger Unterstützung.

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Schadenskontrolle und mediale Strategien

Donald Trump versuchte nach dem Debakel, die Verantwortung abzuwälzen. Er argumentierte, er habe nicht auf den Stimmzetteln gestanden und bei eigener Kandidatur hätte man haushoch gewonnen. Davis Ingle, Sprecher des Weißen Hauses, versuchte hingegen mit Honig ums Maul, ihn als erfolgreichsten Präsidenten der Geschichte darzustellen. Trump selbst bezeichnete die Wahlen später auf Truth Social als unfair und griff die Demokraten scharf an.

Ideologische Härte und geopolitische Signale

Trotz diplomatischer Floskeln nach der Wahl kehrte Trump schnell zu seiner aggressiven Rhetorik zurück. Er bezeichnete die Demokraten als korrupt und böse, angeführt von antiamerikanischen Gruppen. Gleichzeitig bekräftigte er seine harte Linie im Iran-Konflikt und sagte mit einem nachdrücklichen Ja zu einem weiteren Angriff auf Iran. Die Unfähigkeit der Republikaner, ihre Botschaft zu vermitteln, räumte er als Ursache für die Niederlage ein.