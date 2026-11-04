Donald Trumps Republikaner verlieren Senat und Repräsentantenhaus bei Midterms 2026

Historische Wahlniederlage für Donald Trump: Demokraten erobern Senat und Repräsentantenhaus. Wählerreaktion auf Lebenshaltungskosten und Politik des Präsidenten.

Die Republikanische Partei unter der Führung von Donald Trump erleidet bei den Midterm-Wahlen im Jahr 2026 eine historische und umfassende Niederlage. Die Demokratische Partei gewinnt nicht nur die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, sondern sichert sich auch die Mehrheit im Senat. Dieser Urnengang hat sich als deutliche Abstimmung gegen die aktuelle Präsidentschaftspolitik und gegen Donald Trump persönlich entpuppt, was die politische Landschaft der Vereinigten Staaten grundlegend verändert.

Historische Verluste in Swing States und Senatsrennen

Die Wahlschlappe geht voll und ganz auf die Kappe von Donald Trump, dessen Regierungsführung den Wahlkampf maßgeblich geprägt hat. Die Republikaner verlieren mit großer Distanz das Senatsrennen in Texas sowie in weiteren Bundesstaaten wie Maine, Michigan, Ohio, Kansas und Iowa. Besonders sensationell ist der Umbruch in Kansas, wo den Demokraten seit 94 Jahren kein solcher Coup in einem ländlichen Bundesstaat mehr gelungen war. In Ohio schreibt die Demokratische Partei Geschichte, indem Abdul El-Sayed dort zum ersten Mal ein Muslim zum Senator gewählt wird.

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Wählerstimmen gegen Trump und Lebenshaltungskosten

Donald Trump muss diese Niederlage vollständig auf sich nehmen, da er selbst erklärt hatte, bei diesen Abstimmungen zur Wahl zu stehen. Viele Themen, die den Wählenden wichtig sind, werden durch die Bundespolitik bestimmt, vor allem die hohen Lebenshaltungskosten. Diese werden maßgeblich von seinen Zöllen, den Gesundheitskosten und dem Iran-Krieg getrieben. Bereits zuvor gaben 63 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage an, dass Trump ein Faktor bei ihrer Wahlentscheidung sei, während 44 Prozent explizit gegen ihn abstimmen wollten.

Kritik an Kandidaten und Rückgang der Basis-Unterstützung

Dass Trumps Stammwählerschaft mürbe geworden ist, zeigt sich auch an den stark eingebrochenen Einschaltquoten seines Haus- und Hofsenders Fox News in den letzten Wochen. Zudem rächt es sich, dass seine Maga-Bewegung die klassisch Konservativen verdrängt hat, wobei seine Protegés gemeinsam mit ihm untergehen. Ein offensichtlich korrupter Politiker wie Ken Paxton scheitert in Texas, Vivek Ramaswamy gewinnt in Ohio keine Sympathien im Gouverneursrennen, und Darline Graham aus South Carolina bleibt ohne Erfolg, da sie lediglich die Schwester des verstorbenen Senators Lindsey Graham ist.

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Neue Mehrheitsverhältnisse und politische Folgen

Der Sog, den Donald Trump auslöst, ist so stark, dass sogar der bisherige Gouverneur von Texas, Greg Abbott, versagt und von der Demokratin Gina Hinojosa besiegt wird. Mit der gewonnenen Mehrheit im Repräsentantenhaus dürfte Minderheitsführer Hakeem Jeffries der erste Schwarze werden, der Sprecher des Repräsentantenhauses wird, was nominell das drittwichtigste Amt der USA darstellt. Ohne eine Mehrheit in beiden Kammern wird es für die Republikanische Partei schwer, noch irgendwelche Gesetze zu erlassen.

Trump-Reaktion und Verantwortungsdiffusion

Der 80-Jährige will die Verantwortung für die Schlappe nicht übernehmen und gibt sich nun als "Mister Veto". Er sagte zu seinen Anhängern, sie sollten so tun, als stünde er auf dem Wahlzettel, und bot jedem Erwachsenen 5000 Dollar an, falls seine Republikaner die Midterms gewinnen würden. Auf Wahlkampfveranstaltungen motivierte er seine Fans mit der Drohung, sie gingen zur Hölle, wenn sie nicht wählen. Seine Worte sind ungehört verhallt, da er die Sorgen der Wähler nachweislich nicht ernst genommen und deren Portemonnaie als nicht leer dargestellt hat.