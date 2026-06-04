Donald Trumps Loblieder für Dell Computer - und die Insidergeschäfte

Der Präsident hat immer wieder für Dell Computer geworben - und jetzt kommt heraus, dass er selbst Aktien der Firma gekauft hat, bevor das Pentagon einen Grossauftrag an sie vergab. Die Aktie von Dell ist seit Trumps Investment um 240 Prozent in die Höhe geschnellt.

Michael Dell und seine Frau Susan haben am 2. Dezember 2025 im Weissen Haus ihre Rekordspende von 6,25 Milliarden Dollar angekündigt. Das Geld soll das Startkapital für die sogenannten Trump Accounts bilden - vom US-Staat gemanagte Sparkonten, mit denen Eltern Geld für ihre Kinder anlegen können.

Immer wieder hat Donald Trump in diesem Jahr den Technikhersteller Dell gelobt, der 1984 von Michael Dell gegründet wurde und 2024 einen Gewinn von 3,21 Milliarden Dollar erwirtschaftet hat. Trump hat einen weiteren guten Grund, dem Firmengründer dankbar zu sein: Im Dezember haben Michael und Susan Dell bekanntgegeben, 6,25 Milliarden Dollar zu stiften, damit Fonds für amerikanische Kinder über je 1000 Dollar angelegt werden.

Diese können erst darauf zugreifen, wenn sie volljährig sind. 6,25 Milliarden Dollar - eine derart grosse Spende hat es noch nie gegeben. Andererseits kann Michael Dell seine Grosszügigkeit verkraften: Mit einem geschätzten Vermögen gehört der 61-Jährige zu den zehn reichsten Menschen des Planeten. Von den Fonds darf übrigens auch der Präsident profitieren: Sie wurde





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