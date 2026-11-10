Donald Trumps Brief an Joe Biden: Überraschende Worte im Oval Office

Donald Trump hinterließ Joe Biden einen wertschätzenden Brief vor der Amtsübergabe. Die Nachricht überrascht angesichts des harten Wahlkampfs und der Anfechtung des Wahlsiegs durch den Republikaner.

Donald Trump hat am 20. Januar 2021 in seinem Büro, dem Oval Office, einen Brief für seinen Nachfolger Joe Biden hinterlassen. Dieser Brief enthält nach Angaben der Zeitung "New York Times" ungewöhnlich wertschätzende Formulierungen, die im starken Kontrast zum vorherigen Wahlkampf stehen. Der republikanische Ex-Präsident widmete dem Demokraten Worte, die seine spätere historische Einordnung betreffen.

Unerwartete Wertschätzung im Abschiedsbrief

In dem Schreiben drückt Donald Trump seine Überzeugung aus, dass Joe Biden nicht wie viele seiner Vorgänger in Vergessenheit geraten wird. Er schreibt, dass er genau wisse, wie sehr Biden das amerikanische Volk liebe. Diese Aussage soll laut der "New York Times" bald auch in Bidens Memoiren unter dem Titel "Promise Me, America" veröffentlicht werden. Der Brief zielt darauf ab, Biden zu ermutigen, eine positive Spur in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu hinterlassen.

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Kontrast zum aggressiven Wahlkampf

Der wohlwollende Tonfall überrascht Beobachter erheblich, da Donald Trump im Vorfeld der Präsidentschaftswahl Joe Biden persönlich heftig attackiert hatte. Der Republikaner kritisierte den Regierungsstil seines demokratischen Konkurrenten scharf und verzichtete auf diplomatische Zurückhaltung. Zudem weigerte sich Donald Trump öffentlich, den Wahlsieg von Joe Biden anzuerkennen, was die politische Landschaft in den USA stark polarisierte.

Gewalttätige Ereignisse um das Kapitol

Nur rund zwei Wochen vor der offiziellen Amtsübergabe am 20. Januar 2021 ereigneten sich dramatische Ausschreitungen. Anhänger von Donald Trump stürmten am 6. Januar 2021 gewaltsam das Kapitol in Washington. Dieses Ereignis markierte einen Tiefpunkt in der amerikanischen Demokratiegeschichte und verschärfte die Spannungen zwischen den politischen Lagern weiter. Trotz dieser Vorfälle erfolgte die Machtübergabe schließlich planmäßig.

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Bidens Perspektive auf das Treffen

Jean-Pierre Biden hat in seinen Memoiren detailliert über das erste persönliche Treffen mit Donald Trump berichtet. Laut früheren Angaben der Zeitschrift "The Atlantic" empfing der designierte Präsident den Sieger der Wahl 2024 Tage nach der Abstimmung im Oval Office. Biden gab an, zunächst gedacht zu haben, Trump mache ihn auf den Arm, aufgrund dessen freundlichen Tons. Dies steht im Gegensatz zu den früheren Angriffen während des Wahlkampfs.

Kritik an Trumps Gesprächsführung

Während des Gesprächs fiel Joe Biden ein spezifisches Muster im Verhalten von Donald Trump auf. Als Biden ihm einen Überblick über wichtige weltpolitische Themen geben wollte, konzentrierte sich der Republikaner stattdessen auf die Persönlichkeiten anderer Staats- und Regierungschefs. Biden verglich dieses Verhalten mit dem Klatsch auf einer Party, anstatt die substanziellen Fragen der internationalen Politik zu diskutieren. Diese Beobachtung verdeutlicht die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Politiker.

Politische und gesundheitliche Kontexte

Die Beziehung zwischen den beiden ehemaligen Präsidenten bleibt komplex. Auch nach dem Ende von Bidens erster Amtsperiode kritisierte Donald Trump ihn häufig. Dabei machte er teils abfällige Bemerkungen über den Gesundheitszustand des Demokraten. Im Mai 2025 gab Biden bekannt, an Prostatakrebs erkrankt zu sein. Sein Büro beschrieb die Erkrankung als aggressive, weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form.

Auswirkungen auf öffentliche Auftritte

Die Diagnose führte dazu, dass Biden seine PR-Tour für sein neues Buch eindampfen musste. Dennoch bleiben die historischen Dokumente und Briefe wie derjenige von Donald Trump wichtige Zeugnisse der Übergangsphase. Sie zeigen, wie sich die Rhetorik zwischen den führenden Figuren der US-Politik innerhalb weniger Monate von offener Feindseligkeit zu einer formalen Höflichkeit wandeln kann, auch wenn die zugrunde liegenden Spannungen bestehen bleiben.