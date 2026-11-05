Donald Trump verlangt Änderung der Stimmenauszählung in Alaska-Senatswahl

US-Präsident Donald Trump fordert laut Truth Social, dass Stimmen für seinen Namensvetter Dan J. Sullivan direkt dem Amtsinhaber Dan S. Sullivan zugeordnet werden. Dies geschieht, während die Wahl in Alaska extrem knapp ausfällt.

US-Präsident Donald Trump hat im Zuge der laufenden Stimmenauszählung zur Senatswahl in Alaska öffentlich interveniert. Er forderte auf seiner Plattform Truth Social eine direkte Änderung der Zählverfahren zugunsten des republikanischen Kandidaten. Trump betonte dabei, dass bestimmte Stimmzettel, die ursprünglich nicht für seinen Namensvetter gedacht waren, anders behandelt werden sollten, um den Ausgang des Wahlkampfs zu beeinflussen.

Trump fordert Umdeutung der Wählerstimmen

Der US-Präsident kündigte an, dass Stimmen, die aus seiner Sicht für Dan J. Sullivan abgegeben wurden, unverzüglich dem aktuellen Amtsinhaber Dan S. Sullivan gutgeschrieben werden müssen. Auf seiner Social-Media-Plattform schrieb er, dass diese Stimmen sofort an den "ECHTEN" Dan Sullivan gehen sollten, wie er es bezeichnete. Dieser Schritt stellt einen direkten Eingriff in den laufenden Wahlprozess dar und zielt darauf ab, das Ergebnis der Auszählung im Bundesstaat Alaska zu verschieben.

Also read Trump verliert Kontrolle über den Kongress nach Midterms 2026

Befürchtung einer Verwechslungsstrategie

Trump untermauerte seine Forderung mit der Anschuldigung, dass der Kandidat Dan J. Sullivan absichtlich auf den Stimmzettel gesetzt worden sei. Ziel dieser Maßnahme sei es, durch Verwechslungsgefahr den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan Stimmen zu entziehen. Die Strategien gehen davon aus, dass die Namensgleichheit dazu führt, dass Wähler aus Versehen den falschen Kandidaten ankreuzen. Trump sieht darin einen gezielten Mechanismus, um das republikanische Ergebnis zu schwächen und den demokratischen Gegner zu stärken.

Die politische Lage in Alaska ist derzeit extrem angespannt. Die Stimmauszählung kann aufgrund der vielen abgelegenen Gebiete im nördlichsten Bundesstaat mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Demokraten haben sich bereits 54 von insgesamt 100 Sitzen im Senat gesichert. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen nun zwei Sitze, deren Sieger noch nicht feststeht. Neben Alaska läuft in Mississippi ebenfalls noch eine strenge Auszählung, die das Gleichgewicht im Senat entscheidend verändern könnte.

Advertisement

Extrem knapper Abstand zu Mary Peltola

Der Rückstand des republikanischen Kandidaten Dan S. Sullivan auf die Demokratin Mary Peltola beträgt nach Angaben der Nachrichtenagentur AP aktuell nur 0,3 Prozentpunkte. Diese winzige Differenz bedeutet, dass jedes einzelne Stimme eine massive Bedeutung für das Endergebnis hat. Die Lage bleibt dynamisch, da in abgelegenen Regionen Alaskas noch nicht alle Stimmzettel verarbeitet wurden. Jeder noch zu zählende Stapel kann das knappe Resultat kippen.

Parallel dazu sammelt der dritte Kandidat, Dan J. Sullivan, lediglich 1,7 Prozent der Stimmen. Dieser Anteil ist im Vergleich zu den beiden Hauptkonkurrenten marginal, spielt aber in der Rhetorik von Donald Trump eine zentrale Rolle. Die Existenz eines Kandidaten mit dem gleichen Nachnamen wird von Trump als taktisches Element der Demokraten interpretiert, das den republikanischen Wahlkampf destabilisieren soll. Die weiteren Schritte in der Auszählung werden die Entscheidung treffen, ob diese Strategie aufging oder ob der Amtsinhaber seine Position behaupten kann.