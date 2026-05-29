Donald Trump unterzieht sich Gesundheitscheck - Weisse Haus bleibt schweigend

US-Präsident Donald Trump hat sich einem großen Gesundheitscheck unterzogen, drei Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Das Weisse Haus hat noch immer keinen Bericht über die Untersuchungen veröffentlicht.

US-Präsident Donald Trump hat sich einem großen Gesundheitscheck unterzogen, drei Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Das Weisse Haus hat noch immer keinen Bericht über die Untersuchungen veröffentlicht, was als Bruch mit der bisherigen Praxis angesehen wird.

Mediziner warnen, dass das Ausbleiben einer Erklärung erhebliche Zweifel an der Amtsfähigkeit des Präsidenten auslösen wird. Trumps Gesundheitszustand war in den letzten Monaten Gegenstand von Spekulationen, nachdem er bei offiziellen Terminen Anfälle von Schläfrigkeit hatte und Blutergüsse an seiner rechten Hand aufwies. Das Weisse Haus hat die Flecken mit der Einnahme von Aspirin und häufigem Händeschütteln begründet. Der Gesundheitscheck umfasste eine medizinische und zahnmedizinische Untersuchung, nach Angaben des Weissen Hauses.

Im vergangenen Juli hatten Ärzte bei Trump eine chronische Veneninsuffizienz diagnostiziert, eine gutartige und häufige Erkrankung, insbesondere bei Menschen über 70 Jahren





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