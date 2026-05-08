Im Vorfeld der WM 2026 zeigt Donald Trump Differenzen in Bezug auf die Ticketpreise mit Gianni Infantino gehabt zu haben. Während Donald Trump die Preise zu hoch findet, argumentiert Gianni Infantino, dass das Ticketverkaufsmodell durchaus fair sei. Letztendlich führt das zu Differenzen zwischen den USA-Präsidenten ein. Das FIFA-Stadion SoFi und die FIFA-Stadion ist eines der Stadien, die im WM-Spieltag von Mexiko vs. Südafrika gastieren werden. In der KO-Phase werden die Tickete mit fünfstelligen Beträgen.

Im Vorfeld der WM 2026 wird die FIFA kritischerkant, ob die hohen Ticketpreise gerechtfertigt sind. Donald Trump US-Präsident und Gianni Infantino FIFA-Präsident entretient viel Kritik in diesem Bereich.

Das SoFi Stadium eines der WM Soccer-Stadien in Mexiko Kanada USA. Die Ticketpreise für K.o. -Spiele sind sogar fünfstellig und bereits fünf Millionen Tickets verkauft. Donald Trump und Gianni Infantino sind unterschiedlicher Ansicht als es um die Ticketpreise geht.

Trump argumentierte, die Tickets seien zu teuer und würden im Weiterverkaufmarkt zu einem höheren Preis verkauft. Gianni Infantino betont, dass dies durchaus fair sei, wenn man Tickets zu einem zu niedrigen Preis verkaufte. Trump sieht die kommende WM 2026 schon einmal als wirtschaftlichen Erfolg, aber nicht einverstanden mit den Ticketpreisen. Für die USA gegen Paraguay spielen die USA in ihrem ersten WM-Spiel.

Am 19. Juli finden im New York (New Jersey) das Endspiel statt





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