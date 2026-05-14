Donald Trump's Uncontrolled Communication and Its Consequences

An analysis of thousands of posts on Truth Social reveals that Donald Trump systematically uses his platform to spread conspiracy theories and attack political opponents. The lack of official oversight has led to diplomatic and political tensions. The president's communications assistant, Natalie Harp, coordinates his online activities and bypasses official channels to gain direct approval from the president. This has resulted in the publication of controversial content, including racist videos and a self-generated image of the president as a Christ figure. The White House has denied any wrongdoing, but the incident has raised concerns about the consequences of uncontrolled communication.

Die Analyse des Wall Street Journals umfasst Tausende Beiträge auf Truth Social und belegt, dass Donald Trump systematisch seine Plattform Truth Social nutzt, um Verschwörungstheorien zu verbreiten und politische Gegner anzugreifen.

Offizielle Prüfprozesse umgeht Trump regelmäßig, und die Kommunikationsassistentin Natalie Harp, die aus einer streng gläubigen christlichen Familie stammt und zuvor bei One America News Network arbeitete, koordiniert nun Trumps Online-Aktivitäten. Sie stellt Sammlungen von Beiträgen, Memes und Artikeln zusammen, die aggressive Beleidigungen gegen Demokraten oder politische Feinde enthalten. Die fehlende Abstimmung führte bereits zu diplomatischen und politischen Spannungen. Trump verbreitete ein Video mit rassistischen Darstellungen und ein KI-generiertes Bild, in dem er in einer christusähnlichen Rolle dargestellt wurde.

Beide Beiträge wurden von dem Team gelöscht, nachdem parteiübergreifendes Widerstand gegen sie kam. Die unkontrollierte Kommunikation hat erhebliche Ausmasse angenommen, und Trump hat laut Wall Street Journal fast 8’800 Mal gepostet, obwohl Harp die Posts hochlädt. Die enge Bindung zum Präsidenten gibt Harp erheblichen Einfluss darauf, welche Informationen ihn erreichen. Das Vorgehen wird von dem Weißen Haus als «ungefilterte Gedanken» des Präsidenten verteidigt, während Mitarbeitende intern weiterhin wegen der unberechenbaren Folgen dieser informellen Machtstruktur sorgen





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