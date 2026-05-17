Donald Trump's Finances: Multiple Transactions of Over $10 Million, Including Investments in Tech Companies and Warner Bros Discovery

The news text discusses the financial disclosures of Donald Trump, revealing transactions worth over $10 million, including investments in technology companies and the takeover of Warner Bros Discovery by his government.

Wie aus den Offenlegungen seiner Finanzen hervorgeht, belief sich der Wert der Geschäfte von Donald Trump auf mehrere zehn Millionenoder möglicherweise mehr. Die Transaktionen, die in mehr als 100 Seiten umfassenden Dokumenten beim US Office of Government Ethics aufgeführt sind, nennen Käufe und Verkäufe nur in breiten Wertspannen.

Im ersten Quartal kaufte der Präsident den Unterlagen zufolge Beteiligungen im Wert von jeweils bis zu 5 Millionen Unklar ist, wie viele der Transaktionen tatsächlich Aktien betrafen. Anders als Mitglieder des Kongresses muss Trump in seinen Meldungen die genaue Anlageklasse nicht angeben. Überschneiden. Die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtigen Chips des Konzerns benötigen für Auslandsverkäufe eine Genehmigung der US-Regierung.

Führungskräfte von Nvidia und. Seine Regierung hatte im August eine Vereinbarung ausgehandelt, wonach sie für fast 9 Milliarden Dollar einen 10%-Anteil an dem traditionsreichen Chiphersteller übernimmt.und Paramount Skydance lieferten sich monatelang einen Wettbewerb um die Übernahme von Warner Bros Discovery, wobei beide Interessenten mögliche kartellrechtliche Bedenken auslösten. Trump tätigte Investitionen in Zusammenhang mit allen drei Unternehmen.

Im März kaufte er eine kleinere Beteiligung an Warner Bros. im Wert von mindestens 30.000 Dollar sowie im selben Monat eine Beteiligung an Paramount Skydance im Wert von mindestens 15000 Dollar. Zudem meldete er 19 Transaktionen mit Bezug zuInvestitionen in die Technologiebranche. Das Weisse Haus hatte bei früheren Gelegenheiten erklärt, weder Trump noch Mitglieder seiner Familie träfen Anlageentscheidungen für ihn. Unabhängige Vermögensverwalter hätten Vermögenswerte im Rahmen von Programmen gekauft und verkauft, die anerkannte Indizes nachbilden, hiess es.

Das Weisse Haus verwies Fragen zu den jüngsten Offenlegungen an die Trump Organization, die auf eine nach regulären Geschäftszeiten versandte Anfrage zunächst nicht reagierte





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