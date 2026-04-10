Donald Trump mischt sich in ungarischen Wahlkampf ein: «Wählt Orbán»

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump mischt sich in den ungarischen Wahlkampf ein und unterstützt den amtierenden Regierungschef Viktor Orbán. Trump ruft ungarische Wähler auf, Orbán zu wählen, und bezeichnet ihn als «wahren Freund». Die Intervention Trumps erfolgt kurz vor der Parlamentswahl, bei der Orbán Umfragen zufolge eine Niederlage droht. Die Wahl wird als wichtiger Test für die politische Zukunft Ungarns gesehen.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán steht vor einer Wahl, die für ihn kritisch werden könnte. Kurz vor dem Wahltag erhält er unerwartete Unterstützung aus Washington. Auf einer Wahlkampf veranstaltung in Budapest demonstriert ein Anhänger Orbáns seine Loyalität mit einem T-Shirt, das die Botschaft «Freundschaft zählt» trägt und die Portraits von Viktor Orbán und Donald Trump zeigt. (7.

April 2026) Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich erneut in den ungarischen Wahlkampf eingemischt und offen Partei für den amtierenden Regierungschef Viktor Orbán ergriffen. Auf der Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlichte Trump eine deutliche Wahlempfehlung: «GEHT RAUS UND WÄHLT VIKTOR ORBAN», gefolgt von der Einschätzung Orbáns als «wahrer Freund, Kämpfer und GEWINNER». Trump, der in der Vergangenheit oft europäische Länder kritisiert hat, unterstreicht seine volle Unterstützung für Orbán mit den Worten: «ICH STEHE VOLL UND GANZ HINTER IHM!» Diese Intervention erfolgt nur wenige Tage vor der entscheidenden Parlamentswahl am Sonntag. Orbán, der als enger Verbündeter Trumps gilt, muss sich den Umfragen nach auf eine mögliche Niederlage einstellen. Die meisten aktuellen Umfragen sehen die Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar deutlich vor Orbáns Fidesz-Partei. Orbán steht in der Europäischen Union (EU) wegen seines Vorgehens gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Seine enge Verbindung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, einschließlich der Verbreitung russischer Narrative in den von ihm kontrollierten Medien, hat zusätzlich für Aufsehen gesorgt. Die Wahl am Sonntag wird somit nicht nur über die politische Zukunft Ungarns entscheiden, sondern auch über die weitere Ausrichtung der Beziehungen zu Russland und zur Europäischen Union. \Die Einmischung Trumps in den ungarischen Wahlkampf ist ein deutliches Zeichen für die anhaltende politische Unterstützung Orbáns durch rechte Kreise in den Vereinigten Staaten. Diese Unterstützung ist umso bemerkenswerter, als Orbáns Politik in der EU oft auf Ablehnung stößt. Die Wahlempfehlung Trumps ist nicht nur eine moralische Unterstützung, sondern könnte auch eine wichtige Signalwirkung für ungarische Wähler haben, insbesondere für Anhänger rechter und konservativer Parteien. Die Wahl in Ungarn ist somit auch ein Test für den Einfluss von Trump und ähnlichen Persönlichkeiten in der internationalen Politik. Beobachter fragen sich, ob Trumps Unterstützung Orbán helfen kann, die drohende Niederlage abzuwenden, oder ob sie Orbáns Position zusätzlich schwächen könnte, da sie seine ohnehin umstrittene Politik weiter in den Fokus der Kritik rückt. Die Ergebnisse der Wahl am Sonntag werden daher mit Spannung erwartet, da sie wichtige Aufschlüsse über die politische Landschaft Ungarns und die Stärke des Rechtspopulismus in Europa geben werden. Die Frage, ob Orbáns politische Agenda fortgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von der Reaktion der ungarischen Wählerschaft ab und davon, ob sie die enge Verbindung zu Russland und die Kritik an der Demokratie in Kauf nehmen wollen. \Die politische Landschaft Ungarns ist in den letzten Jahren von tiefgreifenden Veränderungen geprägt. Orbáns Fidesz-Partei hat durch eine Reihe von Gesetzen und Reformen ihren Einfluss auf die Medien, die Justiz und die Zivilgesellschaft deutlich ausgebaut. Kritiker werfen Orbán vor, die demokratischen Institutionen des Landes auszuhöhlen und Ungarn in einen illiberalen Staat umzuwandeln. Die aktuelle Wahl könnte somit eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft Ungarns darstellen. Der Ausgang der Wahl wird nicht nur die politische Zusammensetzung des Parlaments beeinflussen, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die Beziehungen Ungarns zur Europäischen Union und zu seinen internationalen Partnern haben. Sollte Orbán die Wahl verlieren, könnte dies zu einer Neubewertung der ungarischen Politik durch die EU und zu einer möglichen Änderung der Außenpolitik Ungarns führen. Die Wahl am Sonntag ist daher von großer Bedeutung und wird sowohl in Ungarn als auch international aufmerksam verfolgt. Die Ergebnisse werden zeigen, ob die ungarischen Wähler Orbáns Politik weiterhin unterstützen oder ob sie sich für einen Kurswechsel entscheiden





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