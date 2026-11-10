Donald Trump lobt Joe Biden in unveröffentlichtem Brief von 2021

Ein unveröffentlichter Brief von Donald Trump an Joe Biden aus dem Januar 2021 ist ungewöhnlich wohlwollend, berichtet die New York Times.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden im Januar 2021 einen bislang unveröffentlichten Brief geschrieben, der ungewöhnlich wertschätzende Worte enthält. Die New York Times berichtete darüber vorab, nachdem sie Auszüge aus Bidens bald erscheinendem Buch "Promise Me, America" eingesehen hatte. Der Brief entstand kurz vor der Amtsübergabe an den Demokraten.

Wie der Brief aus dem Januar 2021 formuliert ist

Trump schrieb in dem Brief, dass viele Präsidenten gekommen und gegangen seien und die Geschichte größtenteils nicht verändert hätten. Diesen Eindruck werde Biden nicht hinterlassen, weil Trump wisse, wie sehr Biden das amerikanische Volk liebe. Der Republikaner adressierte das Schreiben laut Zeitung mit den Worten "An 46", eine Anspielung darauf, dass Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten war.

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Außerdem schrieb Trump, Biden habe nun die Möglichkeit, seinen Platz in der Geschichte selbst zu wählen. Trump fügte hinzu, er wisse, dass Biden sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werde. Der Ton steht in deutlichem Kontrast zu Trumps öffentlichem Auftreten gegenüber Biden in dieser Zeit.

Warum der Ton des Briefes auffällt

Der wohlwollende Ton überrascht, weil Trump Biden zuvor nicht nur für dessen Regierungsstil kritisiert, sondern ihn auch persönlich heftig angegriffen hatte. Zudem hatte sich Trump öffentlich geweigert, Bidens Wahlsieg anzuerkennen. Nur rund zwei Wochen vor der Amtsübergabe hatten Anhänger Trumps am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gewaltsam gestürmt.

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Auch nach Ende von Bidens Amtszeit kritisierte Trump den Demokraten häufig. Dabei machte er bisweilen abfällige Bemerkungen über Bidens Gesundheitszustand. Dieser Kontrast zwischen dem Brief und den späteren Äußerungen ist der Grund, warum die Passagen über die Zeitung hinaus Aufmerksamkeit finden.

Bidens Erinnerungen an das Treffen im Oval Office

Biden beschreibt in seinen Memoiren, dass er Tage nach der Wahl 2024 den Sieger Trump im Oval Office zu einem Gespräch empfangen habe. Einen Auszug aus den Erinnerungen hatte zuvor die Zeitschrift The Atlantic veröffentlicht. Demnach überraschte Trump den Demokraten mit einem derart freundlichen Ton, dass Biden zunächst dachte, Trump nehme ihn auf den Arm.

Biden schildert zudem, dass ihm bei dem Gespräch ein Muster aufgefallen sei. Trump habe sich auf die Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs konzentriert, so als würde man auf einer Party über andere Leute tratschen, statt über Fragen von weltpolitischer Bedeutung zu sprechen. Biden hatte sich nach eigener Darstellung einen Überblick über weltpolitische Themen erhofft.

Biden verkürzt Tour zu neuem Buch

Biden musste seine PR-Tour für das neue Buch zuletzt eindampfen, wie aus den Berichten hervorgeht. Der Grund liegt in seiner Erkrankung, die der Demokrat im Mai 2025 öffentlich machte. Biden erklärte damals, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.

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Laut früheren Angaben seines Büros handelt es sich um eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Krankheit. Das Buch "Promise Me, America" erscheint in Kürze, und der Brief Trumps sowie die Passagen aus den Memoiren werfen bereits vor der Veröffentlichung ein Schlaglicht auf das Verhältnis der beiden früheren Präsidenten zueinander.