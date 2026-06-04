Ein privates Wirtschaftstreffen in Zürich mit rund 70 Gästen aus Wirtschaft und Politik sorgt für ein grosses Polizeiaufgebot. Der Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., ist zu Gast an diesem Treffen, das von der Netzwerkplattform Davos Lodge organisiert wurde. Die Kosten für den Schutz werden von den privaten Veranstaltern getragen, aber die betroffenen Kantone können bei herausragenden Anlässen eine Abgeltung beim Bund beantragen.

Die Schweizer Armee plant im Weltraum voranzukommen. Rekordtemperaturen im Frühling 2026 lassen auf ein weiteres Klima-Signal schließen. Ein Freiburger fotografiert in Paris Luxuswaren und Büroklammern.

Die USA treiben Therapien mit Psychedelika voran - was bedeutet das für die Schweiz? Der Chef von Keytrade ist der Meinung, dass Düngemittel ein humanitäres Gut sein sollten. Ein privates Wirtschaftstreffen in Zürich mit rund 70 Gästen aus Wirtschaft und Politik sorgt für ein grosses Polizeiaufgebot. Der Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., ist zu Gast an diesem Treffen, das von der Netzwerkplattform Davos Lodge organisiert wurde.

Die Kosten für den Schutz werden von den privaten Veranstaltern getragen, aber die betroffenen Kantone können bei herausragenden Anlässen eine Abgeltung beim Bund beantragen





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