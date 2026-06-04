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Donald Trump Jr. in Zürich: Ein privates Wirtschaftstreffen sorgt für ein grosses Polizeiaufgebot

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Donald Trump Jr. in Zürich: Ein privates Wirtschaftstreffen sorgt für ein grosses Polizeiaufgebot
Donald Trump Jr.ZürichWirtschaftstreffen
📆04/06/2026 13:31:00
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Ein privates Wirtschaftstreffen in Zürich mit rund 70 Gästen aus Wirtschaft und Politik sorgt für ein grosses Polizeiaufgebot. Der Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., ist zu Gast an diesem Treffen, das von der Netzwerkplattform Davos Lodge organisiert wurde. Die Kosten für den Schutz werden von den privaten Veranstaltern getragen, aber die betroffenen Kantone können bei herausragenden Anlässen eine Abgeltung beim Bund beantragen.

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Die Kosten für den Schutz werden von den privaten Veranstaltern getragen, aber die betroffenen Kantone können bei herausragenden Anlässen eine Abgeltung beim Bund beantragen

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