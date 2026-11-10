Donald Trump hinterliess Joe Biden versöhnlichen Brief zum Amtswechsel

Donald Trump schrieb Joe Biden 2021 einen überraschend versöhnlichen Brief. Bidens neue Memoiren machen ihn publik, das Weisse Haus reagiert scharf.

US-Präsident Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden zum Ende seiner ersten Amtszeit im Januar 2021 eine überraschend versöhnliche Botschaft hinterlassen. Das geht aus Bidens neuen Memoiren hervor, über die zuerst die New York Times berichtete. Die Nachrichtenagentur AP konnte eine Kopie des Schreibens einsehen, das nun öffentlich wird.

Donald Trump schrieb Biden einen zweiseitigen Brief

Trump verfasste das Schreiben auf Briefpapier des Weissen Hauses und benutzte dafür seinen charakteristischen schwarzen Filzstift. Der zweiseitige Brief war nicht an Biden mit dessen Namen adressiert, sondern an '46', eine Anspielung auf Biden als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Also read Donald Trump zweifelt Ergebnis der Midterms an

In dem Schreiben wünschte Trump seinem Nachfolger, dass er sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben werde. Trump bescheinigte Biden außerdem, Geschichte schreiben zu können, und erklärte, er wisse, wie sehr Biden das amerikanische Volk liebe.

Trump hatte seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 lange bestritten und behauptet, ihm sei der Sieg gestohlen worden. Der nun bekanntgewordene Brief steht in deutlichem Kontrast zu dieser Haltung, die Trump öffentlich vertreten hatte.

Advertisement

Joe Biden hielt den Brief lange unter Verschluss

Biden hatte den Brief den Memoiren zufolge nach seinem Amtsantritt im Jahr 2021 einigen Mitarbeitern gezeigt. Veröffentlicht hatte er ihn jedoch zunächst nicht, er hielt das Schreiben also unter Verschluss.

Biden beschreibt den Brief in seinen Memoiren als sehr wohlwollend. Zugleich macht er in dem Buch deutlich, dass er Trumps Verhalten nach der Wahl scharf bewertet.

Biden verurteilt in seinen Memoiren besonders Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Nach Bidens Darstellung hat Trump einen Aufstand angeführt, um trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu bleiben.

Weisses Haus kritisiert Biden scharf nach Veröffentlichung

Das Weisse Haus reagierte mit scharfen Worten auf die Veröffentlichung der Memoiren. Kommunikationsdirektor Steven Cheung bezeichnete den ehemaligen Präsidenten Biden als 'Schande'.

Advertisement

Cheung warf Biden vor, das Land zerstören zu wollen. Zudem erhob er den Vorwurf, Biden wolle das Justizsystem gegen politische Gegner instrumentalisieren.

Die Memoiren mit dem Titel 'Promise Me, America' sollen am 17. November erscheinen. Damit wird der Brief Trumps erst im Zusammenhang mit einem Buch öffentlich, das zugleich scharfe Kritik an dem Republikaner enthält.