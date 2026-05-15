Donald Trump denkt bei den Iran-Verhandlungen nicht an die Kosten für Amerikaner

US-Präsident Donald Trump sagte er denkt nicht "even a little bit" about Americans' financial situations when negotiating a deal with Iran. He thinks about one thing -- we cannot let Iran have a nuclear...

Die steigenden Kosten für Amerikaner scheinen US-Präsident Donald Trump kalt zu lassen. Das spiele ihm bei den Gesprächen mit dem Iran keine Rolle.

"Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner, ich denke an niemanden, nur an eines: Wir können dem Iran keine Atomwaffe haben lassen", sagte Donald Trump zuletzt. Laut USA-Experte Thomas Greven sind die Menschen aus Trumps Sicht wohl selber schuld.am Dienstag fragte eine Reporterin Donald Trump nun, inwiefern die finanzielle Lage der amerikanischen Bevölkerung ihn bei den Iran-Verhandlungen antreibe.

"Das Einzige, was zählt, wenn ich über den Iran spreche: Sie dürfen keine Atomwaffe haben. Ich denke nicht an die finanzielle Lage der Amerikaner, ich denke an niemanden, nur an eines: Wir können den Iran keine Atomwaffe haben lassen.





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