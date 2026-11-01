Donald Trump auf RSF-Liste der Feinde der Pressefreiheit

Reporter ohne Grenzen setzt Donald Trump auf die Liste der Feinde der Pressefreiheit. Die USA fallen auf Platz 64. Neue Akteure sind auch aufgeführt.

Donald Trump steht auf der Liste der sogenannten Feinde der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht wurde. Neben ihm finden sich auch der chinesische Staatschef Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und große Technologiekonzerne auf dieser negativen Aufstellung. Die Liste wurde am 2. November zum Internationalen Tag zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten offiziell vorgestellt.

Gezielter Einsatz der Amtsgewalt gegen Medien

Christian Mihr, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, begründete die Aufnahme von Donald Trump mit dem Vorwurf, dieser setze die Macht seines Amtes gezielt gegen Medien ein, deren Berichterstattung ihm nicht genehm ist. Insgesamt führt die Nichtregierungsorganisation in der neuen Auflistung 33 Akteure auf, die nach Angaben der Organisation unabhängigen Journalismus systematisch untergraben. Trump selbst nannte die Aufnahme in die Liste eine Zäsur in der bisherigen Wahrnehmung seiner Amtszeit und ihrer Auswirkungen auf die presserechtlichen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten.

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Rückgang der Pressefreiheit in den USA

Im Kontext dieser neuen Liste verweisen die Verantwortlichen bei Reporter ohne Grenzen darauf, dass die USA in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit derzeit Platz 64 von insgesamt 180 Ländern belegen. Dieser Rückgang im Vergleich zu früheren Jahren unterstreicht die Besorgnis der Beobachter regarding den aktuellen Zustand der medialen Freiheit in Nordamerika. Die Organisation sieht darin einen klaren Indikator für die zunehmenden Schwierigkeiten, die Journalisten und Redaktionen in den Vereinigten Staaten aktuell bewältigen müssen.

Weitere neue Akteure auf der Negativ-Liste

Neben Donald Trump sind auch weitere bekannte politische und wirtschaftliche Größen neu auf der Negativ-Liste aufgeführt. Dazu gehört unter anderem der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, dem von Reporter ohne Grenzen vorgeworfen wird, unabhängige Medien zu schließen und Journalisten inhaftieren zu lassen. Auch die israelischen Streitkräfte, die Kommunistische Partei Chinas sowie kriminelle Organisationen in Mexiko zählen zu den aufgeführten Akteuren, die als Verantwortungsträger für die Einschränkung der Pressefreiheit identifiziert wurden.

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Wirtschaftlicher Druck durch Tech-Konzerne

Auf der Liste stehen auch große Technologieunternehmen wie Google und Meta. Reporter ohne Grenzen wirft diesen Konzernen vor, Medien wirtschaftlich unter Druck zu setzen, da sie einen Großteil der digitalen Werbeeinnahmen auf sich vereinen. Neben den Tech-Giganten wurden auch der französische Medienunternehmer Vincent Bolloré und der US-Milliardär Elon Musk genannt, deren Einflussnahme auf die mediale Landschaft als problematisch eingestuft wird. Diese wirtschaftlichen Mechanismen gelten als zentrale Hebel zur Beeinflussung journalistischer Independenz.

Ziele und Struktur der jährlichen Veröffentlichung

Mit der Liste will Reporter ohne Grenzen gezielt auf Menschen und Organisationen aufmerksam machen, die die Pressefreiheit besonders stark einschränken. Die Auswahl erhebt nach Angaben der Organisation keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, sondern fokussiert sich auf konkrete Verantwortliche und ihre Methoden. Während die jährliche Rangliste die Lage der Pressefreiheit in einzelnen Ländern bewertet, konzentriert sich diese spezielle Auflistung auf einzelne Täter. Die Organisation veröffentlicht diese Liste in unregelmäßigen Abständen seit dem Jahr 2001, um internationalen Druck auf die Etablierung und den Schutz journalistischer Freiheit auszuüben.