Donald Duck und Co. entdecken Wien: Musik, Abenteuer und eine verschwundene Geige

In der Ausgabe Nr. 11/26 des Micky Maus Magazins erleben Donald Duck, Daisy und die Neffen ein musikalisches Abenteuer in Wien. Während Donald sein verborgenes Gesangstalent entdeckt, suchen Tick, Trick und Track eine wertvolle Geige. Die Ausgabe bietet zudem ein exklusives Wissensposter und interessante Fakten über die österreichische Hauptstadt.

Sperrfrist: 06.05.2026 00:00. Diese Meldung darf erst nach Ablauf der Sperrfrist veröffentlicht werden. Nicht nur musikalische Klänge erfüllen dieser Tage die österreichische Hauptstadt, jetzt sind auch noch die Ducks im Anmarsch!

Am 8. Mai 2026 verschlägt es in der Ausgabe Nr. 11/26 des Micky Maus Magazins Donald, Daisy und die Neffen in die malerische Donaumetropole Wien. Die Ducks sind glühende Fans eines großen Liederfestes, das dort stattfinden soll. Stars wie Due Lippe, Deonora oder Knallerballer sind im fantasievollen Comic angekündigt und locken die Massen an.

So sind die Enten nicht die einzigen Besucher vor Ort. Denn jede Menge Musikbegeisterte füllen die Straßen und Gassen Wiens, das von jeher als Wiege der Musik bekannt ist. Während Donald hofft, dass sein sehr tief verborgenes Talent als Sänger endlich entdeckt wird, versuchen Tick, Trick und Track eine plötzlich verschwundene Geige wiederzufinden, bei der es sich um eine echte, fast unbezahlbare Duckivari handelt.

Ihre spannende Suche führt sie unter anderem am Stephansdom vorbei oder quer durch ein traditionelles Wiener Kaffeehaus. Neben der Hauptgeschichte bietet die Ausgabe ein exklusives Wissensposter mit faszinierenden Details zu Wien und den Schauplätzen des Comics. Ergänzende 'SCHON GEWUSST'-Infos liefern zudem interessantes und lustiges Wissen rund um die Stadt. Der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty zeigt sich beseelt vom neuesten Abenteuer: 'Falls Donald Duck doch noch singen lernt, dann in der Welthauptstadt der Musik, Wien.

Wir freuen uns riesig, Donald Duck und Co. in dieser Stadt mit ihrer 'leiwande' Aura in Szene zu setzen.

' Die Ausgabe Nr. 11/26 ist ab dem 8. Mai 2026 (D: EUR 4,99, A: EUR 5,50, SFR 9,90) im Handel und online erhältlich. Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager





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