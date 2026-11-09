Dominique Zamofing wechselt 2027 vom Freiburger Kantonsrat in den Nationalrat

Der Mitte-Landwirt Dominique Zamofing tritt 2027 sein Mandat im Nationalrat an und verzichtet auf die Wiederwahl im Freiburger Grossen Rat.

Der 54-jährige Meisterlandwirt Dominique Zamofing wird sein politisches Mandat ab dem Jahr 2027 auf Bundesebene ausüben. Der Vertreter der Partei Mitte aus Posieux nimmt damit den Sitz im Nationalrat ein, der ihm als erster Ersatzkandidat nach den eidgenössischen Wahlen im Jahr 2023 zustehlt. Damiano Lepori, der Kantonalpräsident von Mitte, bestätigte diese Entwicklung am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Zamofing wird das Parlament in Bern also erst später im Amtsjahr 2027 beziehen, nachdem er zuvor noch seine kantonalen Pflichten erfüllt.

Politische Karriere und Wiedergewinnung im Kanton

Die berufliche und politische Ausrichtung von Dominique Zamofing wurde durch den aktuellen Wahlgang nochmals deutlich. Bei den kantonalen Parlamentswahlen, die am vergangenen Sonntag stattfanden, erreichte er im Wahlkreis Saane Land das zweitbeste Ergebnis. Damit schlug er unter anderem die SP-Grossrätin Alizée Rey, die das beste Resultat in diesem Wahlkreis erzielte. Trotz dieses starken Ergebnisses kündigte Zamofing am Montag im Gespräch mit der Zeitung "La Liberté" an, sein Mandat im Freiburger Kantonsparlament nicht anzunehmen.

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Landwirtschaftliches Profil und Betriebsstruktur

Dominique Zamofing bringt nicht nur politische Ambitionen, sondern auch eine feste landwirtschaftliche Basis in das kommende Mandat ein. Als aktives Vorstandsmitglied des Freiburger Bauernverbandes Agri Fribourg ist er in der lokalen Wirtschaft gut vernetzt. Auf seinem eigenen Familienbetrieb setzt er auf eine diversifizierte Produktion, die verschiedene landwirtschaftliche Sektoren abdeckt. Dazu gehört die traditionelle Milchverarbeitung zu Gruyère-Käse, was eine hohe Qualität und regionale Verbundenheit sicherstellt.

Neben der Milchviehwirtschaft spielt auch die Pouletmast eine wichtige Rolle für den Ertrag des Betriebs. Auf den Feldern werden zudem Mais und Getreide angebaut, was die betriebliche Ausrichtung auf pflanzliche und tierische Produkte unterstreicht. Ein weiteres Element ist die Pflege von Kunst- und Naturwiesen, was ökologische Aspekte in die landwirtschaftliche Praxis integriert. Der Betrieb bildet aktuell zwei Lehrlinge aus, was die langfristige Tradition und Wissensweitergabe auf dem Hof sichert.

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Weiterer Verzicht auf das Kantonsmandat

Trotz seiner starken Position im Freiburger Grossen Rat und des zweiten Platzes im Wahlkreis Saane Land entscheidet sich Dominique Zamofing bewusst gegen eine erneute Tätigkeit auf kantonaler Ebene. Diese Entscheidung ermöglicht es ihm, sich vollständig auf die Vorbereitung und den Eintritt in den Nationalrat vorzubereiten. Die Kombination aus praktischer Landwirtschaftserfahrung und politischer Funktion macht ihn zu einer Figur, die direkte landwirtschaftliche Interessen in die bundespolitische Debatte einbringt.

Die Überleitung von der kantonalen auf die nationale Ebene wird ab 2027 vollzogen. Bis dahin bleibt Zamofing weiterhin im öffentlichen Raum aktiv, insbesondere durch seine Funktion bei Agri Fribourg und auf dem eigenen Hof. Die Politik in der Schweiz profitiert durch die Einbringung von erfahrenen Praktikern aus der Landwirtschaft in den Nationalrat, da deren Kenntnisse über Produktionsbedingungen und wirtschaftliche Herausforderungen in der Branche oft wertvolle Impulse für die Gesetzgebung geben können.

Damiano Lepori betonte die Bedeutung dieser Entwicklung für die Partei Mitte im Kanton Freiburg. Die Tatsache, dass Zamofing als erster Ersatzkandidat fungiert, unterstreicht die Stärke der Liste bei den Wahlen 2023. Mit seinem Wechsel in den Nationalrat bleibt die Partei an einem wichtigen Ort der politischen Entscheidungsgewalt vertreten. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in der Region und in der gesamten Schweiz werden somit weiterhin durch eine Stimme vertreten, die aus dem Alltagsgeschäft der Bauern stammt und deren Bedürfnisse direkt kennt.

Die nächsten Schritte für Dominique Zamofing liegen in der intensivieren Vorbereitung auf die neuen Aufgaben in Bern. Während er sich auf die nationale Ebene konzentriert, bleibt die lokale Verankerung durch seinen Betriebsstandort und seine Vorstandsmitgliedschaft erhalten. Diese Dualität aus praktischer Landwirtschaft und nationaler Politik könnte sich als wertvoll erweisen, um Brücken zwischen der Basis der Bauernschaft und den politischen Entscheidungsprozessen auf hoher Ebene zu schlagen. Das Jahr 2027 wird somit zum Startpunkt einer neuen politischen Ära für den Freiburger Landwirt.