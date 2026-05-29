Dominik Schmid vor möglichem Wechsel zu Red Bull Salzburg?

Dominik Schmid vom FC Basel wird mit einem Transfer zum österreichischen Meister Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Der 28-jährige Linksverteidiger, dessen Vertrag in Basel ausläuft, erwägt offenbar einen Auslandswechsel. Zudem gibt es Interesse aus Deutschland und Polen.

Nach Abschluss der letzten Saison hielt sich Dominik Schmid , Linksverteidiger des FC Basel, bezüglich seiner Zukunft bedeckt. Dabei deutete er erstmals Interesse an einem möglichen Auslandsengagement an.

Nun gibt es neue Entwicklungen: Laut Informationen des Schweizer Mediums "Blick" hat der österreichische Bundesligist Red Bull Salzburg von Schmid Kenntnis genommen und signalisiert Interesse an einer Verpflichtung. Sollte ein Transfer zustande kommen, wäre es für den 28-Jährigen das erste Mal, dass er außerhalb der Schweizer Fußballlandschaft spielt. Schmid wurde im Nachwuchs des FC Basel ausgebildet, war mehrfach verliehen und absolvierte zuletzt drei Jahre bei den Grasshoppers Zürich.

Im Sommer 2023 kehrte er zu den Baslern zurück und bestritt seither 129 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte und 21 Vorlagen sammelte. Mittlerweile ist er Mitglied des Kapitänsrats, gilt als Schlüsselspieler und Identifikationsfigur. Berichten zufolge steht Schmid einem Wechsel zu Red Bull Salzburg, dem 17-fachen österreichischen Meister, nicht ablehnend gegenüber. Zusätzlich zum Interesse aus Salzburg gibt es jedoch auch Anfragen aus Deutschland und Polen.

Die Vertragslage ist entscheidend: Schmids Kontrakt läuft in einem Jahr aus. Als Vizekapitän ist ihm bewusst, dass ein Verbleib beim FCB einen tiefgreifenden Kaderumbruch bedeuten würde.

Zudem wird mit 28 Jahren die Wahrscheinlichkeit, noch einen lukrativen Auslandstransfer zu realisieren, langsam geringer. Jedes weitere Jahr in der Schweizer Liga könnte seine Chancen auf dem internationalen Markt schmälern. Ein möglicher Transfer nach Salzburg wäre für Schmid ein bedeutender Schritt in seiner Karriere. Red Bull Salzburg ist für seine intensive Jugendarbeit und offensive Spielweise bekannt, was zu Schmid's Profil als offensiver Außenverteidiger passen könnte.

Der Verein dominiert die österreichische Bundesliga und qualifiziert sich regelmäßig für die europäischen Wettbewerbe, was Schmid die Chance auf internationale Erfahrung bieten würde. Gleichzeitig müsste er sich in einem neuen Umfeld bewähren und möglicherweise anspruchsvollere Konkurrenz im Team akzeptieren. Obwohl die Schweizer Liga kompetitiv ist, bieten Spielklassen wie die deutsche Bundesliga oder die polnische Ekstraklasa andere sportliche Perspektiven. Die Entscheidung hängt nicht nur von sportlichen, sondern auch von persönlichen Faktoren wie Lebensmodell, Familie und Integration ab.

Der FC Basel wird versuchen, seinen wertvollen Spieler zu halten, doch aufgrund der Vertragssituation könnte ein Transfer im Sommer realistisch sein, um noch eine Ablöse zu generieren





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