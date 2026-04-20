Dominanz in Boston: Marcel Hug triumphiert erneut beim Marathon-Klassiker

Marcel Hug gewinnt zum vierten Mal in Folge den Boston-Marathon. Auch die Schweizer Frauen glänzen mit drei Top-7-Platzierungen, angeführt von Catherine Debrunner auf dem zweiten Platz.

Marcel Hug , der Ausnahmekönner aus dem Thurgau, hat beim diesjährigen Boston-Marathon erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum er in der Welt des Rollstuhl-Rennsports derzeit konkurrenzlos ist. Über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern deklassierte der 40-jährige Schweizer die internationale Konkurrenz nach allen Regeln der Kunst und überquerte die Ziellinie in Massachusetts nach einer herausragenden Zeit von 1:16:06 Stunden.

Bereits in der Anfangsphase des Rennens setzte Hug eine taktische Duftmarke, indem er sich frühzeitig vom Hauptfeld absetzte und von diesem Moment an ein kontrolliertes Solorennen an der Spitze absolvierte. Obwohl er seinen eigenen Streckenrekord am Ende um lediglich 33 Sekunden verpasste, konnte er den Vorsprung auf die Verfolger auf beachtliche 6:38 Minuten ausbauen. Dieser Triumph markiert für den Schweizer Athleten den vierten Sieg in Folge in Boston sowie seinen insgesamt neunten Erfolg bei diesem prestigeträchtigen Klassiker. Mit dieser beeindruckenden Leistung schraubt der Thurgauer seine Bilanz bei den sogenannten Marathon-Majors auf unglaubliche 44 Siege. Nur in Berlin war er mit zehn Siegen bislang noch erfolgreicher, doch Boston festigt seinen Ruf als absolute Legende des Sports. Die Schweizer Dominanz bei diesem Event beschränkte sich keineswegs nur auf Marcel Hug, denn auch die Schweizer Athletinnen zeigten im Marathon der Frauen eine mannschaftlich geschlossene und äusserst starke Leistung. Angeführt wurde das Schweizer Trio von Catherine Debrunner, die nach 1:32:59 Stunden als hervorragende Zweite das Ziel erreichte. Die Ostschweizerin lieferte sich ein intensives Duell an der Spitze, musste sich jedoch letztlich der Britin Eden Rainbow-Cooper geschlagen geben, welche eine taktische Meisterleistung vollbrachte und mit einem Vorsprung von gut zwei Minuten den Sieg für sich beanspruchen konnte. Das starke Schweizer Resultat bei den Frauen wurde durch Manuela Schär, die einen respektablen vierten Platz belegte, sowie Patricia Eachus, die das Rennen auf dem siebten Rang abschloss, eindrucksvoll abgerundet. Das gesamte Team unterstrich damit erneut die aussergewöhnliche Stellung der Schweiz im paralympischen Rollstuhlsport auf internationaler Ebene. Die Erfolge in Boston sind das Resultat jahrelanger harter Arbeit und einer Professionalität, die im Rollstuhl-Rennsport ihresgleichen sucht. Marcel Hug und seine Kolleginnen haben den Boston-Marathon einmal mehr zu einer Bühne für Schweizer Spitzenleistungen gemacht. Besonders für Hug scheint das Alter keine Rolle zu spielen, da er mit technischer Brillanz und physischer Stärke immer wieder neue Massstäbe setzt. Die Zuschauer an der Strecke in Massachusetts wurden Zeugen einer Machtdemonstration, die weit über das sportliche Ergebnis hinausgeht. Es ist die Kontinuität und die mentale Stärke, die diese Athleten auszeichnet. Während die Konkurrenz stetig versucht, die Lücke zu schliessen, ziehen die Schweizer Stars einsam ihre Kreise an der Spitze des Feldes. Für das gesamte Nationalteam ist das Resultat ein wichtiger Motivationsschub für die kommenden anstehenden Grossereignisse der Saison, bei denen sie zweifellos erneut als absolute Topfavoriten an den Start gehen werden





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