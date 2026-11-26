Die Dokumentation You Can See Everything zeigt Elizabeth Holmes vor dem Gefängnis. Regisseur Nathan Fielder begleitet die Theranos-Gründerin in ihrer letzten Zeit auf Freiheit.

Der Dokumentarfilm " You Can See Everything" löst derzeit intensive Diskussionen in der Öffentlichkeit aus. Das Werk von Comedian Nathan Fielder widmet sich den letzten Tagen der verurteilten Betrügerin Elizabeth Holmes vor ihrem Haftantritt. Holmes saß bereits seit drei Jahren in Haft, als dieser Film die Produktion aufnahm und nun in die Kinos kommt. Das Werk gilt als brillante und verstörende Betrachtung, die raffiniert mit der Grenze zwischen Wahrheit und Täuschung spielt.

Kernpunkte der Dokumentation und Mechanismus

Die Dokumentation verbindet Elemente aus Dokumentation, Drama und Comedy zu einer originellen Erzählung. Nathan Fielder begleitet Elizabeth Holmes und ihre Familie in den 34 Tagen, bevor sie ihre Strafe antreten muss. Dabei gerät der Regisseur zunehmend in einen Konflikt zwischen Sympathie für Holmes und tiefem Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Der Film ist originell und unterhaltsam, doch Zuschauer sollten die Darstellung nicht mit den faktischen Beweisen des Betrugsfalls verwechseln.

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Holmes war mit ihrem Biotech-Unternehmen Theranos international berühmt geworden. Ihr Versprechen lautete, Dutzende von Bluttests aus wenigen Tropfen Blut aus der Fingerkuppe schnell, günstig und präzise durchzuführen. Theranos wurde zeitweise mit neun Milliarden Dollar bewertet. Holmes galt damals als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Die Technologie funktionierte jedoch nicht wie versprochen.

Beteiligte Parteien und konkurrierende Ansichten

Billy Evans, der Partner von Holmes und Sohn einer Hoteliersfamilie aus San Diego, beschreibt seine Partnerin als wirklich seltsam und nicht normal. Eine Szene im Film zeigt, wie ein Witz von Fielder auf Missverständnissen beruht, was Holmes nicht verstanden hat. Diese Momente machen rätselhaft, wie diese Frau einst die halbe Welt in ihren Bann zog. Holmes nahm Steve Jobs zum Vorbild, trug schwarze Rollkragenpullover, hatte eine auffallend tiefe Stimme und einen Blick, dem kaum jemand standhielt.

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Eine Jury sprach Holmes im Januar 2022 des Betrugs an Investorinnen schuldig. Im November desselben Jahres wurde sie zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Trotz der Verurteilung bleibt die Faszination bestehen. Amanda Seyfried spielte Holmes in einer Serie, und es entstanden weitere Dokumentarfilme. Über drei Jahre lang wurde geheim an Fielders Film gearbeitet, bevor er diesen September überraschend Premiere am Telluride Film Festival feierte.

Auswirkungen auf Zuschauer und nächster Schritt

Der Film startet am ersten Dezemberwochenende in den Schweizer Kinos. In den USA spielte er am ersten Wochenende laut Verleih 15 Millionen US-Dollar ein. Gekostet hat die Produktion unter sieben Millionen US-Dollar. Dies ist ein erfreulicher Wert für einen fast dreistündigen Dokumentarfilm. Der Hype ist seit der Premiere enorm und zeigt das anhaltende Interesse an der Person Holmes.

Der Film beginnt mit Billy Evans, der erklärt, dass niemand weiß, wer Holmes wirklich ist. Er fordert radikale Transparenz, damit das Filmteam alles filmt. Man sieht Holmes mit einem Baby im Arm, was das Bild der fürsorglichen Mutter "Liz" stärkt. Sie bekam 2021 mit Evans ihr erstes Kind William und 2023 die Tochter Invicta "Ivy". Holmes und Evans zeigen sich schwer verliebt auf eine Art, die echt wirkt.

Die junge Familie wird bald zerrissen, da die Haftstrafe von Holmes über ihr schwebt. Fielder zieht sogar bei der Familie ein, um die letzten Tage vor der Inhaftierung zu begleiten. Je länger der Film dauert, desto mehr sieht man ihm dabei zu, wie er mit der Frage ringt, ob Holmes Investorinnen angelogen hat. Das Publikum wird davon mitgerissen, nicht weil legitime Zweifel an der Verurteilung bestünden, sondern weil Fielder unbeholfen in dieses Rätsel hineingezogen wird.