Dokumentation Happy im Mittagskino Zofingen: Carolin Genreith zeigt filmisches Porträt

Die Stadtbibliothek Zofingen zeigt am 11. November 2026 um 12 Uhr die Dokumentation Happy von Carolin Genreith. Kostenlos mit Anmeldung im Mittagskino.

Am Mittwoch, den 11. November 2026, präsentiert die Stadtbibliothek Zofingen AG in ihrem Programm das Mittagskino mit der Dokumentation Happy - Mein Vater, die Thaifrau und ich. Die öffentliche Vorführung ist ab 12 Uhr im 3. Obergeschoss der Bibliothek geplant und dauert exakt 85 Minuten. Dieses Angebot richtet sich an alle Interessierten, die einen persönlichen Einblick in eine komplexe familiäre Dynamik erhalten möchten.

Ungewöhnliche Familiengeschichte als Kern der Dokumentation

Der Film erzählt die Geschichte von Dieter, der mit Anfang 60 die Liebe seines Lebens trifft. Diese Begegnung findet nicht in gewohnten Kreisen statt, sondern aus einem fremden Land, was die Situation besonders vielschichtig macht. Ein weiteres Detail macht die Konstellation kurios: Die neue Partnerin ist so alt wie Carin Genreith, die Tochter aus einer früheren Beziehung. Diese Altersdifferenz löst bei der Tochter zunächst heftige Empörung aus, während der Vater vor der Angst vor dem Alleinsein steht.

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Regisseurin Carin Genreith verarbeitet in ihrem Werk Hoffnungen und enttäuschte Erwartungen. Sie stellt das Thema Liebe auf den Kopf und bricht dabei mit gesellschaftlichen Klischees. Das Ergebnis ist ein sehr persönlicher Dokumentarfilm, der die Zuschauer nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken über moderne Beziehungsmodelle anregt. Die Kamera begleitet die Familie auf ihrer Suche nach einem neuen Gleichgewicht.

Carolin Genreith als etablierte Regisseurin des Mittagskinos

Reguläre Besucherinnen und Besucher des Mittagskinos der Stadtbibliothek Zofingen dürften an den Namen Carin Genreith bereits vertraut sein. Die Regisseurin präsentierte im März dieses Jahres ihr vorheriges Porträt Die mit dem Bauch tanzen. Dieses Leben Lust versprühende Werk wurde im Bibliotheksabo erfolgreich gezeigt und kann nun bequem von zu Hause aus nachgeschaut werden.

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Die Verbindung zur lokalen Institution ist somit stark. Carin Genreith nutzt die Plattform der Bibliothek, um ihre Arbeiten einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Qualität ihrer bisherigen Arbeiten hat das Publikum überzeugt. Mit der neuen Dokumentation Happy folgt sie diesem erfolgreichen Weg fort. Sie bietet einen tiefen Einblick in ihre eigene Familiengeschichte.

Logistik und Teilnahmebedingungen für die Veranstaltung

Die Teilnahme an der Vorführung am 11. November 2026 ist komplett kostenlos. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten im 3. Obergeschoss der Stadtbibliothek Zofingen AG ist eine vorherige Anmeldung dringend erforderlich. Interessierte können sich so einen Platz für die 85-minütige Filmvorführung sichern. Die Organisation legt Wert auf eine geordnete Teilnahme, um den Genuss des Films nicht zu stören.

Die Atmosphäre im Mittagskino soll locker und einladend sein. Daher ist es den Gästen ausdrücklich erlaubt, das eigene Mittagessen mitzubringen und während der Vorführung zu konsumieren. Die Bibliothek stellt dafür eine Mikrowelle zur Verfügung, um warme Speisen komfortabel verzehren zu können. Dies trägt zur entspannten Stimmung bei, die für das Mittagskino charakteristisch ist. Die Einladung gilt für alle Filminteressierten ohne Altersbeschränkung.

Programmpolitik der Stadtbibliothek Zofingen AG

Die Stadtbibliothek Zofingen AG integriert kulturelle Formate wie das Mittagskino in ihr Bildungsangebot. Solche Veranstaltungen erweitern das klassische Bibliotheksprofil um mediale Erfahrungen. Die Auswahl der Filme, wie die aktuelle Dokumentation Happy, spiegelt zeitgenössische gesellschaftliche Debatten wider. Durch die Kombination von Kinoerlebnis und Bibliotheksabos schafft die Institution einen wertvollen Mehrwert für die Community.

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Die Präsenz von Carolin Genreiths Werk unterstreicht die lokale Vernetzung kultureller Akteure. Die Bibliothek fungiert als Bindeglied zwischen Regisseurinnen und dem Publikum. Die wiederholte Einladung von Genreiths Filmen zeigt eine strategische Ausrichtung auf bekannte lokale Talente. Dies stärkt die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Einrichtung. Die Veranstaltung am 11. November 2026 ist somit ein fester Bestandteil des kulturellen Angebots für den November.