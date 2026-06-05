Dohlen-Vater: FDP-Einwohnerrat Timo Häusermann und der Natur- und Vogelschutzverein überwachen die Rabenvögel auf Schloss Lenzburg

FDP-Einwohnerrat Timo Häusermann und der Natur- und Vogelschutzverein überwachen die Rabenvögel auf Schloss Lenzburg. Häusermann übernimmt die Aufgabe des Monitoring der Dohlen und dokumentiert die Bestände, Zählungen und Verhaltensweisen.

Seit April ist wieder Dohlen saison: Auf dem Schloss Lenzburg kümmern sich FDP-Einwohnerrat Timo Häusermann und der Natur- und Vogelschutzverein um die dort lebenden Rabenvögel. Das Monitoring der Dohlen übernimmt FDP-Einwohnerrat Timo Häusermann, der die Bestände beobachtet, zählt und dokumentiert.

Der berühmte Drache 'Fauchi' ist an der Spitze des Schlossgebäudes schon von weitem sichtbar, wenn man sich auf den Weg zum Innenhof des Schloss Lenzburg macht. Dort ist er aber momentan nicht allein: Beim Drachen nisten Dohlen – die kleinen Höhlenbrüter sind hier auf dem Schloss zu Hause. Dohlen gelten in der Schweiz als 'potenziell gefährdet'. Aufgrund ihres geringen Fortpflanzungserfolgs stehen sie unter Schutz und dürfen nicht gejagt werden.

Auf Schloss Lenzburg sind sie längst zu einem festen Bestandteil des Ortsbilds geworden. Deshalb braucht es ein genaues Monitoring der geselligen Rabenvögel. Diese Aufgabe hat seit 2023 der Lenzburger FDP-Einwohnerrat Timo Häusermann übernommen. Den Übernamen 'Dohlen-Vater' hat er dabei eher beiläufig von seinem Vorgänger übernommen.

In seiner Aufgabe als 'Dohlen-Vater' geht es ums Beobachten, Zählen und Dokumentieren: Wie viele Brutpaare sind aktiv? Wo halten sich die Tiere auf? Wie verhalten sie sich? Gemeldet wird dies dann der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.

Für ihn eine besondere Aufgabe: Er wohnt nahezu auf Augenhöhe mit dem Schloss und kann das Geschehen aus dem Fenster beobachten.

'Ich finde es schön, wenn man die Eigenheiten des Ortes, wo man wohnt, miterlebt. Wenn er am Abend den Waldkauz hört, die lebhaften Rufe der Dohlen auf dem Schloss erlebt oder die Mauersegler vorbeifliegen sieht – und diese Vögel auch einordnen kann –, dann ist das 'wie ein Stück Heimat'. Einen Ornithologie-Kurs – also einen Kurs in Vogelkunde – hat er jedoch nie besucht. Für den gebürtigen Lenzburger ist die Beteiligung am Stadtleben ein wichtiger Teil seines Alltags.

Er organisiert verschiedene Veranstaltungen, früher etwa das Stadtopenair 'metschgplatsch', die Jugendfestbeiz 'RBL', ist Mitgründer der Fussballgemeinschaft 'Loki-Lenzburg', engagiert sich für die Weiterführung der Ortsbürger-Rebbauernvereinigung. Alles freiwillig, aber überall 'bescheiden', wie er sagt. Derzeit leben rund sieben Brutpaare am Schlossberg, erzählt Häusermann. Der Ort ist für die Dohlen wichtig, denn die schützenswerten Vögel brüten bevorzugt in Schlössern und anderen älteren Gebäuden.

Deshalb habe man vor drei Jahren zusätzlich Nistkästen in den umliegenden Bäumen angebracht. Das Schloss Lenzburg als Brutstätte ist auch aus einem anderen Grund sinnvoll: Eine Ausbreitung der Vögel in der Lenzburger Altstadt könnte zu Problemen führen, denn 'dort vertreiben sie andere Vogelarten, machen Lärm und verursachen Dreck, was vor allem Anwohnende stören könnte', sagt Flavia Geiger, seit Februar neue Co-Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins.

Flavia Geiger ist Biologin und setzt sich als neue Co-Präsidentin des Natur- und Vogelschutzvereins für den Schutz der Vogelwelt in der Region ein. Hinter dem Einsatz rund um die Dohlen steht derselbe Verein. Häusermann betont, dass die Hauptarbeit für die Dohlen nicht bei ihm, sondern bei Lara Scherer, Ressortleiterin Dohlen, liegt. Einen Begriff wie 'Dohlen-Mutter' gebe es zwar bisher nicht, sagt er schmunzelnd, doch der Einsatz des Vereins gehe weit über seine eigene kleine Rolle hinaus.

Mit rund 300 Mitgliedern ist er breit aufgestellt und widmet sich neben dem Monitoring verschiedener Vogelarten einer Vielzahl von Aufgaben. Dazu gehören die Neophytenkontrolle in der Umgebung, die Überprüfung der rund 250 Nistkästen, Kurse zu Botanik und Vogelkunde sowie Arbeitseinsätze zur Förderung der Biodiversität und zur Aufwertung von Lebensräumen. Alles erfolgt auf eigene Initiative, die teilweise mehrtägigen Arbeitseinsätze werden von Helfern unentgeltlich umgesetzt, erzählt Co-Präsidentin Geiger. Die prägendste Erinnerung für Häusermann im Verein?

'Die Menschen, die sich so leidenschaftlich für diesen Verein und das gemeinsame Ziel engagieren. ' 'Egal ob jung oder alt, ob grosse oder kleine Aufgabe: Beteiligt euch in der Region, wo ihr wohnt – sei es Sport, Kultur, Natur oder eben in einem Verein wie dem Natur- und Vogelschutzverein', appelliert er. Für ihn ist solches Engagement ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zur oft selbstverständlich wahrgenommenen Lebensqualität.

Wer sich auch im kleineren oder grösseren Rahmen für die Natur einsetzen möchte, kann sich gerne beim Natur- und Vogelschutzverein Lenzburg melden. Infos hierzu auf der Websit





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