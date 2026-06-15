DNA-Test offenbart anonyme Samenspende: Anwalt findet 14 Halbgeschwister

Ein Zürcher Anwalt erfährt durch einen DNA-Test mit 40 Jahren, dass er durch eine anonyme Samenspende gezeugt wurde. Nach jahrelanger Recherche identifiziert er 14 Halbgeschwister und vermutet, dass sein biologischer Vater Hunderte Kinder haben könnte. Die Geschichte illustriert die emotionalen Folgen von Geheimnissen und den Appell zu Transparenz.

Der Rechtsanwalt Hannes Streif erfuhr im Alter von 40 Jahren durch einen DNA-Test, dass er durch eine anonyme Samenspende gezeugt wurde. Dieses Ergebnis erschütterte sein bisheriges Weltbild, da er stets davon ausgegangen war, dass sein sozialer Vater auch sein biologischer Vater sei.

Nach der Konfrontation mit seiner Mutter bestätigte diese die Wahrheit. Streif begann daraufhin eine aufwendige Recherche, um seine biologische Herkunft aufzuklären. Mithilfe von genetischem "Pooling" und der Auswertung alter Kirchenbücher rekonstruierte er einen Stammbaum von rund 1600 Personen. Dabei identifizierte er 14 Halbgeschwister und kam zu dem Schluss, dass sein biologischer Vater möglicherweise Hunderte, sogar bis zu 300 Kinder gezeugt haben könnte, da dieser über Jahre hinweg regelmäßig Samenspenden gab und damals Sperma verschiedener Spender oft vermischt wurde.

Die Entdeckung seiner wahren Herkunft war für Streif mit tiefen emotionalen Erschütterungen verbunden. Er beschreibt das Gefühl, "in den Spiegel zu schauen und sich selbst fremd" zu sein. Die Lebenslüge seiner Eltern wurzelt in der gesellschaftlichen Enge der 1970er-Jahre, als ein Kind zum bürgerlichen Ideal gehörte und medizinische Fachkräfte die Anonymität der Spende als unantastbar darstellten. Streifs sozialer Vater war durch eine Kortisonbehandlung unfruchtbar geworden, weshalb sich die Eltern für eine anonyme Samenspende entschieden.

Diese Geheimniskrämerei sollte laut den Medizinern verhindern, dass die Wahrheit je ans Licht käme - ein Versprechen, das durch die damalige Praxis des "Cocktail-Mischens" von Samen verschiedener Spender zusätzlich gestützt wurde. Trotz des anfänglichen Schocks und des Gefühls, eine der "zwei Säulen" seines Lebens sei weggebrochen, bereut Streif seine Suche nicht. Im Gegenteil, er empfindet es als Befreiung, nun zu wissen, wer er wirklich ist. Er beschreibt die Lösung des Rätsels als das Wiederfinden eines "zweiten Arms".

Heute trifft er sich einmal jährlich mit seinen 14 Halbgeschwistern, und die Zahl wächst weiter, da immer wieder neue DNA-Tester mit ähnlichem Genom auftauchen. Aus seiner Erfahrung heraus plädiert Streif vehement für Transparenz und rät Eltern, ihre Kinder frühzeitig über eine Samenspende aufzuklären. Sein Appell lautet: "Sagen Sie es Ihren Kindern, wenn diese eine Samenspende sind. Es kommt früher oder später raus.

" Seine Geschichte ist auch im Sanitas Health Forecast 2026 enthalten, einer Publikation, die sich Fragen nach Herkunft, Prägung, Krankheit und Resilienz widmet





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