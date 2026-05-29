DM-Produkt entwickelt sich zum Hype-Produkt in der deutschsprachigen Raum

Das Bio-Kaffeekonzentrat von DM entwickelt sich zum Hype-Produkt in der deutschsprachigen Raum. Viele Konsumenten feiern die Konzentrate als günstige Möglichkeit, sich zu Hause einen Iced Coffee oder Latte wie im Café zu machen.

Das Bio- Kaffeekonzentrat von DM entwickelt sich zum Hype-Produkt in der deutschsprachigen Raum. Viele Konsumenten feiern die Konzentrate als günstige Möglichkeit, sich zu Hause einen Iced Coffee oder Latte wie im Café zu machen.

Das DM-Produkt ist besonders beliebt und wird auf Social Media gefeiert. In der Schweiz ist das Produkt momentan nicht erhältlich, aber Alternativen gibt es bei Müller, Coop und Cellini. Ein DM-Mitarbeiter, der sich auf Tiktok 'drogeriebuddy' nennt, postete ein Video und schrieb dazu: 'Kaffeekonzentrat ist zurück.

' Er sagt, er nehme das Produkt überall mit sich. Andere Mitarbeitende filmen sich sogar beim Kauf mehrerer Flaschen oder nennen das Konzentrat ihren 'Sommerfavoriten.

' Viele feiern in der Kommentarspalte das Produkt, aber nicht alle verstehen den Hype und zeigen sich wenig begeistert. Einige bevorzugen, das Produkt selbst zu machen, oder behaupten, Pulverkaffee reiche auch aus. Viele diskutieren in der Kommentarspalte zudem über die Inhaltsstoffe. Laut den Nährwerten enthält das DM-Bio-Produkt gerade einmal 0,2 Gramm Zucker pro 100 Milliliter.

Das DM-Bio-Kaffeekonzentrat ist momentan nur im DM in Deutschland verfügbar und kostet umgerechnet knapp 5.50 Franken. Das EnerBio-Konzentrat ist bei Rossmann momentan online nicht erhältlich, kostet aber umgerechnet 5.95 Franken. Der Hype um Kaffeekonzentrate schwappt aus den USA in den deutschsprachigen Raum. In den USA ist der Trend bereits riesig: Laut Starbucks entfallen dort rund 75 Prozent der verkauften Getränke auf kalte Varianten.

Das Prinzip ist einfach: Statt fertigen Kaffee zu trinken, wird ein hoch konzentrierter Kaffee mit Wasser, Milch oder Eis verdünnt. Kaffeekonzentrate gelten vielen als stark konzentrierter Kaffee, der mit Wasser, Milch oder Eis verdünnt wird. Dafür werden Kaffeebohnen besonders intensiv aufgebrüht oder lange kalt extrahiert - ähnlich wie bei Cold Brew. Kaffeekonzentrat ist deutlich stärker als normaler Kaffee.

Je nach Mischung steckt in einem kleinen Glas schnell so viel Koffein wie in mehreren Espressi. Gerade bei selbst gemachtem Konzentrat lohnt sich deshalb ein Blick auf die Dosierung. Das Konzentrat wird meist in kleinen Mengen verwendet: Ein Schuss reicht oft schon für einen Iced Latte oder Americano. Einige Menschen testen derzeit verschiedenste Kaffeekonzentrate auf Tiktok.

Besonders häufig tauchen die Bio-Eigenmarke von DM und 'enerBio' von Rossmann in Videos auf. Viele User feiern die Konzentrate als günstige Möglichkeit, sich zu Hause einen Iced Coffee oder Latte wie im Café zu machen. Vor allem das DM-Produkt entwickelte sich zuletzt zum regelrechten Hype-Produkt. In mehreren Videos erzählen User, dass sie extra verschiedene Filialen abklappern mussten, weil das Konzentrat lange ausverkauft war.

Auch Drogeriemitarbeitende empfehlen das Produkt aktiv weiter. Nun freuen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten darüber, dass DM das Konzentrat dauerhaft ins Sortiment aufgenommen hat





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