Das DLR hat am 23. November 2026 in Berlin-Adlershof das Labor mozu eröffnet. Es nutzt VR und Simulationen, um neue Verkehrskonzepte risikofrei zu testen.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) hat am 23. November 2026 in Berlin-Adlershof sein neues virtuelles Labor mit dem Namen "Mobilitätswelten der Zukunft" (mozu) feierlich eröffnet. Diese innovative Anlage dient als zentraler Knotenpunkt für die Entwicklung und Validierung neuer Verkehrskonzepte, bevor diese physisch auf öffentlichen Straßen und in urbanen Räumen implementiert werden. Durch die enge Verknüpfung von hochmoderner virtueller Realität (VR) mit komplexen Verkehrssimulationen schafft das DLR eine Umgebung, in der künftige Mobilitätslösungen unter realitätsnahen Bedingungen getestet werden können.

Virtuelle Realität in der Verkehrsplanung

Die technische Infrastruktur des mozu-Labors ermöglicht es, eine Vielzahl von Szenarien digital abzubilden, darunter den Einsatz von automatisierten Fahrzeugen, die Einführung neuer Mobilitätsangebote sowie die architektonische und funktionale Umgestaltung öffentlicher Stadträume. Ein zentrales Merkmal dieser Simulationen ist der Versuch, die menschliche Wahrnehmung so vollständig wie möglich nachzubilden. Neben der visuellen Darstellung fließen dabei auch simulierte Geräuschkulissen, Gerüche und dynamische Wetterbedingungen in das Erlebnis ein, um die Immersion für die Nutzer zu maximieren und die Ergebnisse der Tests valide zu gestalten.

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Beteiligung von Bürgern und Unternehmen

Die Zielgruppe der Erprobungen im DLR-Labor umfasst nicht nur Techniker und Planer, sondern explizit auch Anwohnende, Verkehrsteilnehmende sowie lokale Unternehmen. Diese Stakeholder erhalten die Möglichkeit, geplante infrastrukturelle Veränderungen bereits im virtuellen Raum zu erleben und kritisch zu bewerten, noch bevor Baumaßnahmen beginnen oder Fahrzeuge auf der Straße erscheinen. Diese partizipative Herangehensweise zielt darauf ab, die Akzeptanz neuer Konzepte in der Bevölkerung zu erhöhen und potenzielle Konfliktpunkte frühzeitig zu identifizieren. Die gesammelten Eindrücke der Teilnehmer werden dabei nicht isoliert betrachtet, sondern systematisch mit strukturierten Befragungen und wissenschaftlichen Untersuchungen verknüpft.

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Reduktion von Planungsrisiken und Kosten

Der primäre strategische Zweck des mozu-Labors liegt in der Minimierung von Risiken für Investoren und die öffentliche Hand. Durch die frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern in der digitalen Phase können kostspielige Korrekturen während der Bauphase oder nach der Inbetriebnahme vermieden werden. Das DLR betont, dass dieser Ansatz dazu beiträgt, die Investitionsrisiken signifikant zu verringern, da die Wirksamkeit und Nutzerfreundlichkeit von Maßnahmen bereits vor der realen Umsetzung umfassend validiert wurde. Dies schafft eine fundierte Datenbasis für die Entscheidungsfindung in der Stadt- und Verkehrsplanung.

Zukunft der digitalen Stadtentwicklung

Die Eröffnung des virtuellen Labors markiert einen weiteren Schritt in der Digitalisierung der Mobilitätsforschung in Deutschland. Das DLR nutzt diese Technologie, um komplexe Zusammenhänge zwischen Infrastruktur, Verkehrsteilnehmern und Umweltfaktoren zu verstehen. Die Erkenntnisse, die aus den Simulationen im mozu-Labor gewonnen werden, fließen direkt in die Planung künftiger Verkehrssysteme ein und sollen dazu beitragen, Städte sicherer, effizienter und lebenswerter zu machen. Damit etabliert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen neuen Standard für die evidenzbasierte Stadtentwicklung.