Djokovic stellt Roland-Garros-Rekord auf und strebt 25. Grand-Slam-Titel an

Novak Djokovic besiegt Valentin Royer und bestreitet als erster männlicher Spieler 120 Matches bei einem Grand-Slam-Turnier. In Paris ist sein nächstes Ziel der 25. Titel. Bei den Frauen scheitert Topfavoritin Rybakina früh.

Neuerlicher Rekord und ein Schritt Richtung historischem Triumph: Novak Djokovic hat bei den French Open in Paris erneut eine Bestmarke aufgestellt und gleichzeitig sein nächstes Ziel im Visier.

Der serbische Tennisstar besiegte in der zweiten Runde den französischen Lokalmatador Valentin Royer in vier Sätzen mit 6:3, 6:2, 6:7 (4:7) und 6:3. Mit diesem Sieg absolvierte Djokovic sein 120. Einzelmatch bei Roland Garros und ist damit der erfolgreichste männliche Spieler in der Geschichte eines einzelnen Grand-Slam-Turniers. Gleichzeitig erreichte der 39-Jährige zum 21.

Mal in Folge die dritte Runde in Paris. Der Fokus des Serben liegt jedoch klar auf einem anderen historischen Meilenstein: Dem Gewinn seines 25. Grand-Slam-Titels, womit er die bisherige Rekordhalterin Margaret Court (24 Titel) überflügeln würde. Im Vergleich zu seinem ersten Match gegen Giovanni Mpetshi Perricard zeigte Djokovic über weite Strecken eine verbesserte Leistung mit mehr Spielfreude und Dominanz.

Royer, die Nummer 232 der Welt, fand jedoch ab Mitte des dritten Satzes besser ins Spiel, nutzte die zunehmenden Fehler Djokovics aus und sicherte sich den Satz im Tiebreak. Der Topfavorit ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen, fand schnell wieder zu seinem Spiel und beendete die Partie schließlich souverän. Dieser weitere Rekord ist für Djokovic nur eine Zwischenstation auf seinem Weg zu seinem erklärten großen Ziel.

Währenddessen kam es bei den Damen zu einer grossen Überraschung: Die als Titelkandidatin gehandelte Weltranglistenzweite Jelena Rybakina aus Kasachstan schied bereits in der zweiten Runde aus. Sie unterlag der ukrainischen Qualifikantin Julija Starododubzewa in einem intensiven Dreisatzmatch mit 6:3, 1:6 und 6:7 (4:10). Rybakina sah bei sommerlicher Hitze in Paris angeschlagen aus und leistete sich insgesamt 71 unerzwungene Fehler, was letztlich zur knappen Niederlage führte. Damit ist das Feld bei den Frauen in Paris weiter offen





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