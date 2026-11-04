Djokovic scheidet in Paris aus und verpasst ATP-Finals

Novak Djokovic verliert in Paris gegen Rinky Hijikata. Der Serbe verpasst die Qualifikation für die ATP-Finals in Turin und verfehlt den Rekord von Roger Federer.

Novak Djokovic hat beim ATP-1000-Turnier in Paris die zweite Runde nicht überstanden und damit seine Chancen auf eine Teilnahme an den ATP-Finals verwirkt. Gegen den australischen Qualifikanten Rinky Hijikata unterlag der 39-jährige Serbe mit 6:2, 3:6 und 3:6. Diese Niederlage bedeutet das vorzeitige Ende seiner Saisonplanung und sichert ihm endgültig den Platz abseits der Endrunde im November.

Djokovic verpasst Rekordgleichstand zu Federer

Die Konsequenz des frühen Ausscheidens ist eindeutig: Novak Djokovic wird Mitte November nicht in Turin dabei sein, um um den Titel bei den Jahresendsiegern zu spielen. Damit verpasst er es, mit Roger Federer gleichzuziehen, der die meisten ATP-Finals-Teilnahmen in der Geschichte des Sports aufweist. Der serbische Star hatte sich zum 17. Mal für diese prestigeträchtige Veranstaltung qualifizieren wollen, scheiterte jedoch an der notwendigen Punktebalance, die durch diesen Verlust entscheidend gestört wurde.

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Hijikata kehrt Spielverlauf in Paris um

Rinky Hijikata präsentierte sich als hochklassiger Gegner und drehte das Match nach dem ersten Satz komplett. Nach einem klaren 6:2-Rückstand zeigte der Australier eine überragende Leistung im zweiten und dritten Satz, indem er kaum Fehler machte und die Bälle flach spielte. Sein Aufschlag und seine Aggression zwangen Djokovic zur Aufgabe, wobei der Serbe selbst zugab, dass sein eigener Aufschlag im zweiten Satz nachließ und er der Kontrolle über das Spiel entging.

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Djokovic kritisiert eigene Aufschlag-Leistung

Novak Djokovic äußerte sich nach dem Aus enttäuscht über den Verlauf des Duells, betonte aber auch die Stärke seines Gegners. Er gab zu, einen Satz und einige Spiele lang dominiert zu haben, bevor Hijikata plötzlich voll da war. Der Serbe räumte ein, dass der Australier ehrlich gesagt überragend spielte und seine eigenen Schwächen im Aufschlag ausnutzte, was letztlich zur 3:6-Niederlage in den letzten beiden Sätzen führte.

Frühes Aus folgt auf Enttäuschung in Basel

Diese Niederlage in Paris fügt sich nahtlos in eine Serie früher Rückschläge für den 39-Jährigen ein, da er schon in Basel überraschend früh ausgeschieden war. Dort unterlag er im Achtelfinal dem Deutschen Jan-Lennard Struff, was ihn bereits zuvor in Schieflage brachte. Die Kombination aus dem Verlust in Frankreich und dem früheren Scheitern in der Schweiz beendet nun endgültig seine Ambitionen, die historische Rekordmarke von Roger Federer bei den ATP-Finals zu erreichen oder zu übertreffen.