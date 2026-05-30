Djokovic's Last French Open: Body Sets Clear Limits

Novak Djokovic, the 39-year-old tennis legend, suffered a crushing defeat at the French Open, losing to teenager João Fonseca in a five-set thriller. Despite a 2:0-set advantage, Djokovic couldn't hold on and lost the match in a grueling five-set battle.

War es sein letztes French Open ? Der Körper setzt Djokovic klare Grenzen Der 39-Jährige scheitert trotz 2:0-Satzführung am Teenager João Fonseca . Djokovic selbst sagt, er habe am Schluss «kaum noch auf den Beinen stehen» können.

Da lief es noch gut für ihn: Novak Djokovic am letzten Sonntag beim Spiel gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard. Novak Djokovic formte mit den Händen ein Herz, streckte dann beide Daumen nach oben und verließ mit einem Lächeln den Court Philippe Chatrier – für immer?

«Ich weiss es nicht», sagte der Tennis-Superstar angesprochen auf eine mögliche Rückkehr 2027 nach Paris als dann 40-Jähriger. Sein Blick ging dabei ins Leere.sprechen dafür, dass es der letzte Auftritt des Grand-Slam-Rekordchampions bei den French Open war. Zumal die grosse Titelchance, die sich durch dasFür seinen Traum vom 25. Grand-Slam-Turniersieg wird er beim Rasen-Klassiker in Wimbledon einen neuen Anlauf nehmen.

«Wimbledon ist körperlich nicht ganz so anstrengend, das ist sein nächstes grosses Ziel», sagte sein Ex-Trainer Boris Becker bei Eurosport: «Und nach den Auftritten in dieser Woche hat er dort alle Chancen, den Titel zu gewinnen». Auf Sand in Paris dürfte es das aber wohl gewesen sein – das ist nach dem fast fünfstündigen Fünfsatzkrimi gegen Fonseca deutlich geworden. Am Ende der 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7-Niederlage habe er das Gefühl gehabt, «kaum noch auf den Beinen stehen» zu können.

«Es wäre schön, wenn es im Best-of-three-Modus laufen würde», scherzte Djokovic, «aber so ist es nicht». An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Bei der Hitze von 30 Grad gegen einen vor Energie nur so strotzenden Fonseca konnte der 39-Jährige nach einer 2:0-Satzführung nicht mehr so recht mithalten.

«Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Spiel zu viel falsch gemacht habe. Er war einfach besser», sagte Djokovic.

«Zweifellos war er der bessere Spieler in den wichtigen Momenten. » Eigentlich war das über viele Jahre sein Markenzeichen. Doch der Körper spielt nicht mehr so mit, wie er es gerne hätte. Seine Vorbereitung auf das Sandplatz-Spektakel war beschwerlich.

Nur ein einziges Match konnte er auf Sand, auf dem Fitness noch wichtiger ist als bei den anderen Belägen, bestreiten – und das verlor er in Rom.

«Ich hätte gerne mehr gespielt», verriet Djokovic, «aber mein Körper hat es mir nicht erlaubt». Und dennoch bot er dem Topstar der neuen Tennis-Generation einen Riesenfight.

«Der Typ gibt einfach nie auf», sagte Fonseca über den Altmeister: «Es fühlt sich an, als sei er 20. Es ist einfach unglaublich. »Dass Djokovic wirklich die Kraft und Motivation findet, bis zu Olympia 2028 in Los Angeles weiterzumachen, wie er es vor einiger Zeit mal als vages Ziel formulierte, ist inzwischen nur noch schwer vorstellbar.

«Wenn ich also all die Enttäuschung und die negativen Gedanken über das Spiel ausblende, dann gibt es doch vieles, worauf ich stolz sein kann, was ich durchgemacht und erlebt habe», sagte Djokovic dennoch als versöhnliches Fazit seiner Turniertage in Paris: «Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung.





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