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In Basel kehrt Novak Djokovic nach einem langen Abwesenheitsjahr zurück, um das Swiss Indoors zu spielen - das erste Turnier für ihn seit fünfzehn Jahren.

Der serbische Champion betont in einem ausführlichen Interview, dass die Begegnung mit viel jüngeren Gegnern ihn erneut motiviert und gleichzeitig seine körperlichen Grenzen herausfordert. Trotz häufiger gesundheitlicher Probleme, die ihn in der Vergangenheit im Sommer belastet haben, sieht er die Hallenbedingungen in Basel als vorteilhaft, weil sie einen klimatisierten und kontrollierten Spielfaktor bieten, der ihm das Aufbauen seiner Energie erleichtert. Djokovic eröffnete das Gespräch mit einem Dank an die Schweizer Fans.

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Respekt für Federer und Schweizer Tennis

Er schätzt die Leidenschaft und die Fachkompetenz der Menschen dort, betont jedoch, dass die Erfolge von Roger Federer, Stan Wawrinka und Martina Hingis maßgeblich zum Aufschwung des Tennissports in der Schweiz beigetragen haben. Seine Beziehung zu Federer sei "immer strikt professionell" und von Rivalität geprägt, dennoch bestehe er großes Respekt und Bewunderung für Federer, der seiner Generation den Weg geebnet habe.

Der 39-Jährige verglich sich selbst mit den jüngeren Konkurrenzsportlern und betonte, dass er sich nicht durch das Alter unterwerfen lasse, sondern "Ehrgeiz und Wettbewerbsfähigkeit" auf dem Platz ihm zugeschrieben werde. Ein besonderes Thema war die physische Belastung: Djokovic merkt an, dass er in den letzten Jahren Schwierigkeiten mit Hitze hatte, was ihn nun dazu veranlasst, selektiver mit dem Ablauf seiner Turniere umzugehen.

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Für ihn ist der Auftakt gegen Ugo Humbert in Basel ein kritischer Test, denn Spielpläne mit "kleinen Tableaus" bieten oft starke Gegner. Trotz seiner familiären Verpflichtungen ist er dankbar für die aktuelle Verfassung, die es ihm ermöglicht, noch auf Grand‑Slam‑Niveau zu spielen, wie seine Finales am Australian Open und den Halbfinale bei Wimbledon im laufenden Jahr zeigen. Er fügt hinzu, dass noch ein weiterer Grand‑Slam für ihn möglich sei.

Politische Haltung und Rückblick auf das Interview

Abschließend gibt Djokovic seine Unterstützung für die jugoslawischen Studentenbewegungen preis und lobt ihre Resilienz im Kampf gegen die Abneheismacht von Aleksandar Vucic. Seine politische Haltung demonstriert die tiefe Verbundenheit des Athleten zu seiner Heimat. Insgesamt bietet das Interview einen umfassenden Einblick in Djokovićs geistige und körperliche Vorbereitung, seine Perspektive zum Wettkampf und seine Haltung zu persönlichen und politischen Themen. Es illustriert seinen Wunsch, auf hohem Niveau weiter zu spielen, und das Bewusstsein über die langfristigen Auswirkungen körperlicher Belastungen.

Der Artikel richtet sich an Tennisfans und Sportmedien, die Neuigkeiten über aktuelle Spielerleistungen verfolgen, und erreicht Schwerpunkte wie Athletik, Resilienz und persönliche Motivation einer Sportlegende. Engere Themen sind: "Tennis" "Athletische Vorbereitung" "Psychischer Sportbezug" "Politische Haltung" "Stärke des Südosteuropäischen Tennis".