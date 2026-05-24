Djokovic feiert 82. Grand‑Slam‑Einsatz mit Sieg und Tanz in Paris

Novak Djokovic überwand ein schwieriges Eröffnungsspiel gegen Giovanni Mpetshi Perricard, erzielte damit seine 82. Grand‑Slam‑Teilnahme und feierte den gewonnenen Punkt mit einer spontanen Tanzeinlage vor dem Publikum in Roland‑Garros.

Novak Djokovic zeigte am ersten Spieltag der diesjährigen French Open in Paris erneut, warum er nach fast vier Jahrzehnten immer noch zu den besten Tennis spielern der Welt zählt.

Am 23. Mai, nur zwei Tage nach seinem 39. Geburtstag, trat der serbische Rekordhalter in seiner 82. Grand‑Slam‑Einzelteilnahme gegen den 22‑jährigen Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard an.

Das Match begann für den Favoriten alles andere als unkompliziert. Mpetshi Perricard, ein kraftvoller Aufschläger mit einer aggressiven Vorhand, setzte Djokovic von Beginn an unter Druck und gewann das erste Satz mit 7:5. Der serbische Champion musste sich mit seinem Spielstil neu orientieren und suchte nach Wegen, die langen Ballwechsel zu verkürzen und seine Erfahrung auszuspielen. In den folgenden Spielen kämpfte er um jeden Punkt, während sein Gegenspieler immer wieder mit kraftvollen Grundschlägen überraschte.

Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten gelang es Djokovic, im zweiten Satz das Blatt zu wenden und das Set nach einem harten Kopf-an‑Kopf‑Duell mit 7:5 für sich zu entscheiden. In den letzten beiden Sätzen dominierte der erfahrene Spieler das Geschehen, reduzierte die Fehlerquote seines Gegners und erzielte klare Breaks, die ihn schließlich mit 6:1 und 6:4 zum Sieger des Viertelsets führten





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