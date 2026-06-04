DJB kritisiert Antifa-Verbots-Prüfung scharf

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Bern (DJB) haben die vom Grossen Rat geforderte Prüfung eines Antifa-Verbots scharf kritisiert. Ein solches Verbot sei weder sinnvoll noch verhältnismässig und führe zu erheblicher Rechtsunsicherheit.

Die Demokratischen Juristinnen und Juristen Bern ( DJB ) haben die vom Grossen Rat geforderte Prüfung eines Antifa-Verbot s scharf kritisiert. Ein solches Verbot sei weder sinnvoll noch verhältnismässig und führe zu erheblicher Rechtsunsicherheit .

Die Antifa am vergangenen Samstag vor dem Berner Rathaus. (Archivbild) - Keystone-SDA / Christian Zingg Das teilte die Organisation am Donnerstag mit. Für strafbare Handlungen im Rahmen von Demonstrationen wie Sachbeschädigung, Tätlichkeit oder Landfriedensbruch stünden bereits heute ausreichende gesetzliche Mittel zur Verfügung. Ein pauschales Verbot sei daher nicht notwendig.

Der Bundesamt für Verfassungsschutz BSV habe kürzlich festgehalten, dass es sich um kein festes Gebilde, sondern um ein loses, heterogene Netzwerk handle. Ein Verbot setze gemäss dem Nachrichtendienstgesetz eine konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit sowie einen entsprechenden Beschluss der Uno voraus. Beide Bedingungen seien nicht erfüllt. Die DJB warnten vor sogenannten Gesinnungsverboten, welche die Demokratie gefährdeten.

Ein Verbot einer unklar abgrenzbaren Bewegung würde es in das Ermessen der Behörden stellen, wer erfasst wird, und könnte auch friedlich engagierte Menschen einschüchtern. Das Berner Kantonsparlament hatte am Mittwoch eine Motion von Thomas Fuchs (SVP) überwiesen, wonach der Bund nochmals ein Verbot der Antifa prüfen soll. Der Regierungsrat hatte den Vorstoss zur Annahme empfohlen. Die DJB betonten, dass die Rechte und Freiheiten der Bürger geschützt werden müssen.

Die Organisation befürchtet, dass ein Verbot der Antifa zu einer weiteren Radikalisierung der politischen Landschaft führen würde. Die DJB haben sich entschieden, sich gegen das Verbot der Antifa auszusprechen, da sie die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit schützen möchten. Die Organisation ist der Meinung, dass die politische Landschaft in der Schweiz nicht durch Gesetze und Verordnungen geregelt werden sollte, sondern durch die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit.

Die DJB sind der Meinung, dass ein Verbot der Antifa nicht nur die Rechte der Antifa-Mitglieder einschränken würde, sondern auch die Rechte anderer Menschen, die sich für die gleichen Rechte einsetzen, einschränken würde. Die Organisation ist der Meinung, dass die politische Landschaft in der Schweiz nicht durch Gesetze und Verordnungen geregelt werden sollte, sondern durch die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit.

Die DJB haben sich entschieden, sich gegen das Verbot der Antifa auszusprechen, da sie die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit schützen möchten. Die Organisation ist der Meinung, dass die politische Landschaft in der Schweiz nicht durch Gesetze und Verordnungen geregelt werden sollte, sondern durch die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit.

Die DJB sind der Meinung, dass ein Verbot der Antifa nicht nur die Rechte der Antifa-Mitglieder einschränken würde, sondern auch die Rechte anderer Menschen, die sich für die gleichen Rechte einsetzen, einschränken würde. Die Organisation ist der Meinung, dass die politische Landschaft in der Schweiz nicht durch Gesetze und Verordnungen geregelt werden sollte, sondern durch die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit





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