Der Kanton Bern zeichnet Ditaji Kambundji und Franjo von Allmen als Sportler des Jahres aus. Die Preisverleihung in Thun würdigt internationale Erfolge und den Einsatz hinter den Kulissen.

Der Kanton Bern hat am Montag in Thun die diesjährigen Preisträger für die Kategorie Sportler und Sportlerin des Jahres offiziell bekanntgegeben. Die Leichtathletin Ditaji Kambundji sowie der Skirennfahrer Franjo von Allmen wurden von der kantonalen Führung für ihre herausragenden sportlichen Leistungen ausgezeichnet und erhielten die begehrten Titel.

Kernauszeichnung für Spitzensportler

Ditaji Kambundji und Franjo von Allmen repräsentieren die Spitze des kantonalen Sports. Sie erhielten die höchste Auszeichnung, da sie ihre Disziplin auf höchstem Niveau vertreten haben. Die Verleihung fand unter dem Vorsitz des Regierungsrats statt, der die Entscheidung zur Ehrung dieser beiden Persönlichkeiten traf.

Also read Milan gewinnt Derby gegen Inter, Barcelona siegt klar gegen Alaves

Diese Ehrung ist Teil eines jährlichen Rituals im Kanton Bern, das darauf abzielt, die besten Athletinnen und Athleten für ihre Erfolge zu loben. Die Entscheidung fiel nach einer sorgfältigen Prüfung der Leistungen im vorangegangenen Zeitraum. Ditaji Kambundji und Franjo von Allmen stechen dabei durch ihre internationalen Resultate hervor.

Preise für Nachwuchs und Behindertensport

Neben den Hauptgewinnern wurden auch weitere Kategorien mit Preisen bedacht. Die Snowboarderin Noémie Wiedmer und der Downhill-Mountainbiker Raoul Schneeberger wurden in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet. Ihre Nominierung unterstreicht das starke Engagement junger Sportlerinnen und Sportler in der Region.

Advertisement

In der Disziplin Behindertensport erhielt der Snowboarder Fabrice von Grünigen den Titel Berner Sportler des Jahres. Diese Auszeichnung würdigt seine besonderen Leistungen und seine Präsenz im internationalen Behindertensport. Die Anerkennung dieser Athleten zeigt die breite Spannbreite des kantonalen Engagements für alle Sportarten.

Teampreise und institutionelle Unterstützung

Nicht nur Einzelpersonen wurden geehrt, sondern auch kollektive Leistungen. Der Mannschaftspreis ging an die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Diese Ehrung würdigt die Teamdynamik und den Erfolg der Damen, die im nationalen und internationalen Vergleich stark vertreten waren.

Ebenfalls als Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde die 4×100-m-Staffel der Frauen. Zu dieser siegreichen Equipe gehörte auch die Bernerin Xenia Buri. Die Auszeichnung der Staffel hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Austauschs innerhalb der Mannschaft hervor.

Stellungnahmen der Politik und gesellschaftliche Bedeutung

Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) äußerte sich stolz zu den Ehrungen. Er betonte, dass die geehrten Sportlerinnen und Sportler hervorragende Botschafterinnen und Botschafter des Kantons Bern sind. Seine Worte unterstreichen die Rolle des Sports als Identifikationspunkt für die Region.

Advertisement

Philippe Müller verwies darauf, dass der Sport lehrt, dass Erfolg nicht selbstverständlich ist. Er betonte die Notwendigkeit harter Arbeit, Durchhaltewillens und starker Teams. Diese Aussage spiegelt die Werte wider, die hinter den sichtbaren Erfolgen der Athleten stehen. Der Kanton Bern ehrt jedes Jahr diejenigen, die bei Welt- und Europameisterschaften sowie anderen internationalen Spitzensportveranstaltungen Podiumsplätze errungen haben.

Reaktion der Gemeinschaft und Ausblick

Die Veranstaltung in Thun war ein großer Erfolg für die sportliche Gemeinschaft. Über 50 Medaillengewinnerinnen und -gewinner waren bei der Preisverleihung anwesend. Diese hohe Zahl demonstriert die Vielfalt und Tiefe des sportlichen Potenzials im Kanton Bern.

Die Anwesenden feierten nicht nur die aktuellen Gewinner, sondern erinnerten sich auch an die gemeinsame Geschichte des Sports in der Region. Die Ehrung dient als Motivation für kommende Generationen von Athletinnen und Athleten. Die Prämisse bleibt, dass Leistung und Engagement sichtbar gemacht werden müssen.