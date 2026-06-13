Diskussionen um die Schweizer WM-Aufstellung

SRF-Experte Benjamin Huggel diskutiert im Podcast 'Dritte Halbzeit' über mögliche Systemwechsel und den Konflikt zwischen aktueller Form und bisherigem Leistungsausweis.

Vor dem Schweizer WM-Auftaktspiel gegen Katar diskutiert die Runde im Podcast 'Dritte Halbzeit' über mögliche Systemwechsel und den Konflikt zwischen aktueller Form und bisherigem Leistungsausweis .

SRF-Experte Benjamin Huggel rechnet gegen den Aussenseiter Katar mit dem bewährten System mit einer Viererkette. Ein Wechsel auf eine Dreierabwehr hätte laut dem Ex-Nationalspieler personelle Wechsel zur Folge.

'Dann hat es auf der linken Seite vielleicht keinen Platz mehr für Rodriguez', so Huggel. Einen langjährigen Stammspieler auf die Bank zu setzen, wäre durchaus ein bemerkenswerter Schritt.

'Das wäre natürlich schon ein bisschen eine Zeitenwende', ordnet der 48-Jährige ein. Auch in der Offensive gibt es Diskussionen um die Startplätze. Dominic Wuillemin wirft den Namen Johan Manzambi in die Runde, der nach einer herausragenden Saison beim SC Freiburg auf einen Einsatz von Beginn an hofft.

'Ab wann gibt man ihm eigentlich den Platz, den er verdient? ', hinterfragt Wuillemin die Tatsache, dass der formstarke Youngster in der Nationalmannschaft oft nur die Rolle als Joker einnimmt. Moderator Tilman Pauls stützt diese Ansicht und fordert das Leistungsprinzip ein.

'Es steht ja nicht die Erfahrung auf dem Platz, sondern der Spieler in seiner aktuellen Form. ' Benjamin Huggel warnt jedoch davor, die Aufstellung ausschliesslich nach den jüngsten Leistungen zu richten. Wer einfach nur nach Form aufstelle, verkenne die Realität eines echten Mannschaftsgefüges: 'Das ist halt ein bisschen, wie wenn man irgendwie Fifa Manager spielt und dann kann man auf die Form schauen.

' Im Nationalteam zähle der über Jahre erbrachte Leistungsausweis nämlich enorm viel, da sich die Stammkräfte in dieser Konstellation bereits erfolgreich bewährt haben





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