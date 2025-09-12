Die Gemeindeversammlung ist ein zentrales Element der Schweizer Demokratie. Dieses Textstück erklärt Funktionsweise, Wurzeln und Relevanz der Gemeindeversammlung

In vielen Schweiz er Gemeinden entscheidet die Versammlung der lokalen Stimmberechtigten anstelle eines Parlaments über lokale Angelegenheiten. Wie funktioniert dieses System? Als Reporter berichte ich über politische Entwicklungen, bei denen die Schweiz er Perspektive relevant wird. Ich bin Schweiz er und seit langem fasziniert von der Art und Weise, wie öffentliche Diskussionen die Gesellschaft prägen.

Zusammenkommen, um über Fragen der Politik zu entscheiden, die einem unmittelbar betreffen - das tönt so direkt, wie Demokratie nur sein kann. \«Die Versammlungsdemokratie gilt gemeinhin nicht nur als die älteste, sondern auch als direkteste Art zur demokratischen Organisation eines Gemeinwesens», heisst es beim Politikwissenschaftler Philippe Rochat. Die zugrundeliegende Idee sei, dass sich Gleichberechtigte auf Augenhöhe begegnen. Eine solche erleb- und spürbare Form der direkten Demokratie steht fast der Hälfte der Stimmberechtigten in der Schweiz offen. Sie leben in einem der über 1650 Orte, wo die Gemeindeversammlung anstelle eines gewählten Lokalparlaments entscheidet. Kleine Dörfer mit wenigen Dutzend Einwohner:innen setzen ebenso auf diese Versammlungsdemokratie wie die Stadt Rapperswil-Jona, wo fast 30’000 Menschen leben. In vielen Orten flattert die Einladung zur Gemeindeversammlung zweimal pro Jahr in die Briefkästen der Stimmberechtigten, zusammen mit Unterlagen wie einer Traktandenliste und dem Budget. An der Versammlung kommen die Bürger:innen dann in einem Gemeindesaal oder einer Turnhalle zusammen, diskutieren, entscheiden mit Hand erheben oder – wenn es die Anwesenden wollen – in geheimer Abstimmung. Mehr Wie das Schweizer Milizsystem die Identität stärkt – und Privilegierte in die Politik locktberichtete hat, fasziniert die Gemeindeversammlung international als Besonderheit des politischen Systems der Schweiz. Doch es ist nur eine Besonderheit, keine Einzigartigkeit, dass die Bürger:innen auf Gemeindeebene an einer Versammlung direktdemokratisch entscheiden. Der Politikwissenschaftler Michael Strebel verweist darauf, dass die Gemeindeversammlung auch im Deutschland der Nachkriegszeit weit verbreitet war. Das deutsche Grundgesetz erlaubt die Gemeindeversammlung als ,„verbindliche“ und „direkte“ Form der politischen Entscheidung im Alltag. Der Politikwissenschaftler Strebel sieht zudem «gewisse Parallelen» zu den «Town Meetings» in Teilen der USA. «Das sind Bürgerversammlungen in manchen US-Gemeinden, bei denen stimmberechtigte Einwohner über verschiedene Aspekte der lokalen Politik entscheiden können – teilweise auch verbindlich», erklärt Strebel. Im Text über ein Town Meeting im US-Bundesstaat Vermont bereits im Titel. Die Leute sagen sich gegenseitig die Meinung, aber am Ende gebe man seinem Nachbarn die Hand. Ähnlich sehen auch viele in den Schweizer Gemeindeversammlungen ein Instrument des Austauschs und damit des Ausgleichs. Bürger:innen können die lokal verantwortlichen Politiker:innen direkt konfrontieren. Die Bürger:innen aus entgegengesetzten politischen Lagern treffen sich und sprechen miteinander. «Nach meiner Erfahrung ist es die Möglichkeit der direkten Beteiligung, die hoch geschätzt wird. Gepaart mit dem Charakter einer langen Tradition», findet auch der Politikwissenschaftler Michael Strebel. Er erklärt: «Die Gemeindeversammlungen verfügen über klare Kompetenzen und Zuständigkeiten und damit erhalten die Beschlüsse auch eine Verbindlichkeit.»«Die Stimmberechtigten können direkt Rückmeldungen zur lokalen Politik geben; die Gemeindeversammlung wird als unmittelbare Möglichkeit, sich zu beteiligen, gesehen», so Strebel, der Gemeindeversammlungen nicht nur als Wissenschaftler besucht, sondern auch als Stimmberechtigter in der Kantonshauptstadt Solothurn, wo er lebt. Neben den Entscheiden einer Gemeindeversammlung betont Rochat auch die «Möglichkeit zur Deliberation». Anders als in einer Urnenabstimmung kann man sich an Gemeindeversammlungen äussern – nicht nur mit starken Meinungen, sondern auch mit Zweifeln. Grundlage dafür sei, so heisst es bei Rochat, eine «Kultur, in der verschiedene Ansichten ohne negative Konsequenzen geäussert werden können». Vor allem verbreitet ist die Gemeindeversammlung in der deutschsprachigen Schweiz, während in den Kantonen Genf und Neuenburg ein Lokalparlament sogar Pflicht is





swissinfo_de

