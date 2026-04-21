Diplomatischer Eklat um Spitalrechnungen nach Brand in Crans-Montana

Nachdem ein Walliser Spital eine hohe Rechnungskopie an Opferangehörige schickte, reagierte die italienische Regierung scharf. Der Kanton Wallis spricht von einem bürokratischen Standardvorgang, während Betroffene und Politik eine sensible Aufarbeitung fordern.

Ein bürokratischer Fauxpas sorgt derzeit für diplomatische Spannungen zwischen der Schweiz und Italien. Das Wallis er Spitalzentrum in Sitten hat den Angehörigen eines jungen Brandopfers aus Italien eine Rechnungskopie in Höhe von über 70.000 Franken zugestellt. Dieser Vorfall löste bei der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni deutliches Unverständnis und Empörung aus.

Auf der Plattform X bezeichnete sie das Vorgehen als abscheulich und als Ausdruck einer zutiefst unmenschlichen Bürokratie. Für die betroffene Familie, deren 16-jähriger Sohn bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana schwere Verletzungen erlitt, kam die Rechnung völlig unerwartet. Der Vater betonte, dass der Aufenthalt im Spital lediglich zur Stabilisierung seines Sohnes für einen Zeitraum von etwa 15 Stunden diente. Zudem sei den Angehörigen bei der Entlassung zugesichert worden, dass der Kanton Wallis sämtliche Kosten übernehmen werde. Dass nun plötzlich eine derartige Forderung ins Haus flatterte, wurde von den Betroffenen als schwerer Schlag empfunden. Hintergrund der verstörenden Korrespondenz ist das Schweizer Krankenversicherungsgesetz (KVG). Dieses verpflichtet Spitäler dazu, für alle über Versicherer abgewickelten Behandlungen eine Kopie der Rechnung direkt an die Patienten zu senden, um eine umfassende Kostentransparenz zu gewährleisten. Diese Regelung unterscheidet nicht zwischen inländischen Patienten und ausländischen Staatsangehörigen, die notfallmässig versorgt wurden. Die Spitalverwaltung Wallis betonte gegenüber Medienvertretern, dass das Versenden der Kopien ein rein gesetzeskonformer Vorgang sei und die hohen Summen den geltenden Tarifvorgaben entsprechen. Der Kanton Wallis stellte jedoch klar, dass diese Kopien keinesfalls als Zahlungsaufforderung an die Opferfamilien zu verstehen seien. Die eigentliche Abwicklung der Kosten erfolge über eine gemeinsame KVG-Institution im Rahmen bilateraler Abkommen, sodass die Familien faktisch keine finanzielle Belastung tragen müssten. Nachdem der italienische Botschafter Gian Lorenzo Cornado unverzüglich interveniert hatte, entschuldigte sich der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard persönlich für die entstandene Verwirrung. Der Kanton wies darauf hin, dass die Betroffenen bereits Ende Februar schriftlich über die Abläufe informiert worden seien. Dennoch bleibt die Situation hochsensibel. Während der Kanton zur Beruhigung der Lage auf die spezialisierten Anlaufstellen der Opferhilfe verweist, mahnt die italienische Regierung weiter zur Wachsamkeit. Die Aufarbeitung der Brandkatastrophe von Crans-Montana ist auch Monate nach dem Unglück noch lange nicht abgeschlossen. Neben den finanziellen Unstimmigkeiten laufen weiterhin juristische Ermittlungen, bei denen unter anderem Gemeindepräsident Nicolas Féraud befragt wurde. Die diplomatische Nachsicht ist daher nur bedingt vorhanden, da der Vorfall das ohnehin angespannte Klima nach dem Unglück weiter belastet. Alle Beteiligten sind nun gefordert, durch klare Kommunikation weitere Missverständnisse zu vermeiden und den Opfern die versprochene Unterstützung ohne bürokratische Hürden zukommen zu lassen





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