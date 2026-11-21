Bundesämter und Verbände bündeln Winterwanderwege. Ein neues digitales Netz bietet Routen für 3210 Kilometer Winterwandern und 2330 Kilometer Schneeschuhwandern in der ganzen Schweiz.

Das digitale Kartennetz für Winter- und Schneeschuhwandern in der Schweiz ist ab sofort vollständig verfügbar. Mehrere Organisationen und Bundesämter haben die signalisierten Routen online zusammengeführt und somit eine zentrale Plattform für diese beliebte Wintersportart geschaffen.

Umfang des digitalen Routennetzes

Die Projektpartner haben bisher Winterwanderwege mit einer Gesamtlänge von 3210 Kilometern erfasst. Zusätzlich wurden Schneeuhrouten von 2330 Kilometern digitalisiert. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt des Verbands Schweizer Wanderwege, des Bundesamts für Landestopografie (swisstopo), der Stiftung Schweizmobil und des Bundesamts für Strassen (Astra).

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Einzig in den Kantonen Freiburg, Neuenburg und Waadt steht die vollständige Veröffentlichung der Strecken noch aus. Diese drei Kantone werden im nächsten Schritt nachreichen, sobald die technischen und rechtlichen Freigaben vorliegen.

Gesellschaftliche Relevanz und Nutzung

Das Wandern im Schnee hat sich in den vergangenen Jahren zu einer gefragten Alternative zu herkömmlichen Wintersportarten entwickelt. Bislang fehlte jedoch ein verlässliches Verzeichnis für die pink gekennzeichneten Pfade. Auf digitalem Kartenmaterial sind nun aktuell 688 Winterwanderungen sowie 424 Schneeschuhtouren aufgeschaltet.

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Gemäss der Erhebung "Sport Schweiz 2026" nutzen rund 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung regelmässig solche Routen. Die Digitalisierung soll diesen Trend unterstützen, indem sie die Planung und Durchführung der Touren erleichtert.

Besondere Highlights und geografische Fakten

Der längste Schneeschuhwanderweg befindet sich gemäss den Angaben beim "Combe de L'A" bei Liddes VS. Er ist knapp 15 Kilometer lang und die Gehzeit dauert sechs Stunden und 30 Minuten. Diese Strecke dient als Referenz für anspruchsvolle Ausdauerwanderer.

Auch der höchstgelegene Schneeschuhwanderweg, der "Hohsaas-Trail" bei Saas-Grund, liegt mit über 3000 Metern im Wallis. Er bietet Wanderern einzigartige Aussichten und stellt hohe Anforderungen an die körperliche Kondition.

Zugang und technische Details

Die digitalisierten Pfade lassen sich auf den Webseiten und in den Applikationen der Partnerorganisationen sowie über das Geoportal des Bundes abrufen. Je nach Plattform liefert das System Angaben zu Distanz, Dauer, Höhenmetern, Höhenlage sowie Schwierigkeitsgrad.

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Bei Schweizmobil stehen diese Informationen ausschliesslich für speziell empfohlene Wege bereit. Die meisten Plattformen bieten jedoch einen breiten Zugang zu allen zertifizierten Routen, was die Planung erheblich vereinfacht.

Qualitätsstandards und Sicherheit

Für die Aufnahme in das Verzeichnis müssen die Strecken verbindliche Kriterien erfüllen. Der massgebliche Leitfaden definiert Anforderungen an die Signalisation, die Sicherheit, die Linienführung sowie die Naturverträglichkeit. Diese Standards gewährleisten, dass nur qualitativ hochwertige Wege in die Datenbank aufgenommen werden.

Eine fortlaufende Nachführung der Datengrundlage sichere die Aktualität der Karten. Dies ist entscheidend, da sich Wegzustände und Signalisationen saisonal ändern können. Die Partnerorganisationen arbeiten daran, diese Daten zeitnah zu aktualisieren, um Wanderern stets verlässliche Informationen zu bieten.