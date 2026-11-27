Die Schweizer Kampagne '16 Tage gegen Gewalt an Frauen' stellt digitale Gewalt in den Fokus. Fakten zu Stalking, KI-Bildern und Hilfsangeboten für Betroffene.

Die Schweiz er Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" rückt in diesem Jahr die digitale Gewalt explizit in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Diese Initiative, die jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember stattfindet, konzentriert sich speziell auf Formen der Belästigung und Verfolgung, die im Internet oder durch technische Hilfsmittel ausgeübt werden. Anna-Béatrice Schmaltz koordiniert die nationale Kampagne und betont, dass digitale Gewalt keine minderwertige Form von Missbrauch sei, sondern echte, schwerwiegende Gewalt darstelle, die ernst genommen werden müsse.

Definition und Ausprägung digitaler Belästigung

Unter dem Begriff digitale Gewalt fallen verschiedene Handlungen, die sowohl im World Wide Web als auch durch den Einsatz technischer Geräte begangen werden. Dazu gehören Hasskommentare in sozialen Medien, die Erzeugung falscher Profile zum Zweck der Manipulation sowie die heimliche Überwachung von Opfern mittels GPS-Trackern. Häufig kommt diese Form der Kontrolle im Kontext von partnerschaftlicher Gewalt vor, wo Täter ihre Opfer über digitale Kanäle systematisch isolieren und überwachen. Auch das Aufnehmen intimster Bilder ohne Einwilligung oder die Weiterverbreitung solcher Inhalte stellt eine Straftat dar.

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Die Bandbreite dieser Gewaltformen ist breit gefächert und reicht von einfacher Belästigung bis hin zu organisierten Hasskampagnen. Besonders betroffen sind Frauen, die sich öffentlich exponieren, wie Politikerinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen. Die Gewalt in sozialen Netzwerken hat zur Folge, dass viele dieser Personen verstummen, weil sie Angst vor weiteren Attacken haben. Dies stellt nicht nur ein individuelles Problem dar, sondern gefährdet auch die demokratische Meinungsfreiheit, wenn sich Menschen aus Furcht vor digitaler Vergewaltisierung nicht mehr zu Wort melden dürfen.

Statistische Lage und Täterprofile in der Schweiz

Während internationale Organisationen seit 1991 aktiv sind und sich mehr als 6000 Organisationen aus rund 187 Ländern beteiligt haben, fehlt der Schweiz bisher eine präzise Datenlage zur digitalen Gewalt. Anna-Béatrice Schmaltz erklärt, dass Frauen und Mädchen doppelt so häufig von sexualisierten Cyberdelikten betroffen sind wie Männer und Jungen. Dennoch existieren keine aussagekräftigen Statistiken zur genuen Häufigkeit oder zur Art der verwendeten Technologie, was die Prävention und Bekämpfung dieser Verbrechen erheblich erschwert.

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Die Täterstruktur zeigt dabei klare Muster, auch wenn spezifische Zahlen fehlen. Manchmal handelt es sich um fremde Personen im Internet, sehr häufig sind jedoch Vertrauenspersonen aus dem nahen Umfeld der Opfer die Verursacher. Studien und Erfahrungen aus anderen Bereichen deuten darauf hin, dass Männer etwa zehnmal häufiger als Täter in solchen Fällen identifiziert werden. Die Anonymität des Internets bietet Tätern jedoch oft einen Schutzraum, in dem sie jahrelang Fake-Profile betreiben oder intime Fotos unter falschem Namen verschicken können.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Hilfsangebote

Für Betroffene und deren Umfeld bietet die Opferberatung sowie die bundesweite Telefonnummer 142 Unterstützung an. Es ist entscheidend, dass das soziale Umfeld die erlebte Gewalt ernst nimmt und die betroffenen Personen unterstützt. Eine zentrale Botschaft lautet dabei, dass die Opfer niemals schuld an der erfahrenen Gewalt sind. Fachleute fordern zudem auf, Beweismaterial sorgfältig zu sichern, um spätere strafrechtliche Schritte zu ermöglichen. Die neue Informationswebsite dient als zentrale Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige und Fachpersonal.

Auf strafrechtlicher Ebene greifen mehrere Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Dazu zählen die Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte, der Missbrauch einer Fernmeldeanlage, Nötigung, Drohung sowie das nichtöffentliche Weiterverbreiten sexueller Inhalte. Auch Ehrverletzungsdelikte, Belästigung und Hassrede fallen unter das Strafrecht. Ergänzend wirkt das reformierte Sexualstrafrecht, das klare Grenzen für nicht einvernehmliche Handlungen zieht. Trotz dieser bestehenden Gesetze bleibt die Vollstreckung und der Nachweis digitaler Straftaten oft komplex, weshalb Fachpersonen mehr Prävention und finanzielle Mittel fordern.