Die Schweiz hat bereits mehrere Swiss Overshoot Days erlebt, wobei 2022 und 2023 zeitgleich auf den 7. Mai und 13. Mai fielen. Dies verdeutlicht, dass die Schweiz trotz kritischer Klimaziele noch immer im Bereich des Ressourcenverbrauchs stagniert. Dies liegt vor allem an der Exportation energietreibstoffintensiver Produktionen ins Ausland. Zum Beispiel schiesst Luxemburg im frühen Frühling und die USA bereits im Sommer. In diesem Bericht werden dringende politische Maßnahmen und die Rolle des Finanzplatzes in der Umweltbeeinträchtigung erläutert.

Die Schweiz hat im Mai oder Juni ihr Swiss Overshoot Day erlebt, und zwar gleichzeitig für die Jahre 2022 und 2023. Dieser Tag markiert den Zeitpunkt an, an dem die Schweiz alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat.

Dabei herrschte keine signifikante Änderung innerhalb von weniger Tagen. Während die Emissionen in der Schweiz langsam sinken, ist der Gesamtertrag durch Importe viel schlechter. Besonders in Bereichen wie Mobilität, Ernährung, Wohnen und Elektronik spielen die Umweltbilanzen der Schweizer eine schlechte Figur. Ziel ist es, eine Donut-Ökonomie zu verwirklichen, um sowohl wirtschaftliche Entwicklung als auch ökologische Grenzen einzuhalten.

Auch die Finanzplatz-Branche leistet einen erheblichen Beitrag an Treibhausgasemissionen und fordert eine Darlene Region im Bereich Investitionen, Ernährung und Mobilität. Bis zum globalen Overshoot Day am Ende Juli können weitere Länder- und Jahre dazukommen





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Swiss Overshoot Day Global Footprint Network Dress Code Day ISH IOA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politische News aus der Schweiz: Mehr Exklusive Tankreserven, Erleichterte Einbürgerung für Ausländer, Vorbilder ausserhalb der Schweiz, Medikamente-Lieferengpässen und raschen Covid-Impfstoffen ZugangDie Nachricht enthielt mehrere politische Themen, darunter das Thema Treibstoffinseln in Europa, Einbürgerungsmöglichkeiten für Ausländer, Vorbilder ausserhalb der Schweiz für die 10-Millionen-Initiative, die Schweiz als Anlaufpunkt für Medikamente bei Lieferengpässen und wie sie sich raschen Zugang zu Covid-Impfstoffen gesichert hat. Gleichzeitig berichtete sie über die bevorstehende G7-Gipfel in Europa, deren Vorbereitung und mögliche Sicherheitsbedenken.

Read more »

Plastikkrise durch Iran-Krieg: Wann steigen die Preise in der Schweiz?Kunststoffpreise sind in der Schweiz um bis zu 70 % gestiegen. Migros und Bachmann melden stabile Versorgung, warnen aber vor weiteren Aufschlägen.

Read more »

SFR-Doku: Überrannt – Overtourism in der SchweizDer Luzerner Filmemacher Jörg Huwyler hat einen Fernsehfilm über Touristengruppen in Luzern gedreht. Vor der TV-Ausstrahlung wird der Film im Kino in Luzern gezeigt.

Read more »

Lignano ergreift wieder Massnahmen gegen Pfingst-ExzesseDer bei Touristen beliebte nordostitalienische Badeort Lignano Sabbiadoro will Massnahmen gegen Exzesse junger Besuchenden während des Pfingstwochenendes ergreifen. Die Feiern am Pfingstwochenende sind auch als «Tutto Gas» bekannt.

Read more »