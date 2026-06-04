Diebe nutzen Jacken-Trick in Aarauer Altstadt - aufmerksamer Anwohner verhindert Flucht

Zwei algerische Männer im Alter von 32 und 33 Jahren wurden nach einem Diebstahl in einem Café in Aarau festgenommen. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie einer der Täter seine Jacke als Sichtschutz benutzte, um in die Tasche eines anderen Gastes zu greifen. Die Polizei lobt die Zivilcourage und mahnt zur Vorsicht in öffentlichen Lokalen.

Während zwei Männer scheinbar angeregt miteinander plauderten, nutzte einer von ihnen seine über die Stuhllehne gehängte Jacke als Sichtschutz und griff geschickt in die Taschen der Jacke eines hinter ihm sitzenden Gastes.

Die Diebe hatten jedoch nicht mit der Wachsamkeit eines Anwohners gerechnet, der das Treiben von seiner Wohnung aus beobachtete und die Masche sofort durchschaute. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, welche kurz darauf in der Altstadt von Aarau zwei Männer anhielt, die der Beschreibung entsprachen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 32 und 33 Jahren.

Die Kantonspolizei Aargau weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Bedeutung von persönlicher Vorsicht und wachsamem Verhalten in öffentlichen Lokalen hin, um Diebstählen vorzubeugen. Solche Taten ereignen sich häufig in gut besuchten Cafés oder Restaurants, wo Langfinger die Unaufmerksamkeit von Gästen ausnutzen. Der verwendete Trick, eine Jacke als Sichtschutz zu nutzen, ist eine bekannte Methode, um das eigene Handeln zu verbergen und das Vertrauen des Umfelds zu missbrauchen.

Die schnelle Reaktion des Anwohners und die zügige Arbeit der Polizei verhinderten, dass die Täter unerkannt entkamen. Die beiden Verdächtigen werden nun wegen des Verdachts des Diebstahls zur weiteren Bearbeitung an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die Behörden raten generell, Wertsachen stets im Blick zu behalten und teure Gegenstände nicht offen in Jacken- oder Handtaschen zu verstauen, die an Stuhllehnen hängen. Auch das Aufmerksamsein gegenüber ungewöhnlichen Verhaltensweisen anderer Personen kann helfen, Straftaten zu verhindern.

Die Kantonspolizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei Beobachtungen umgehend den Notruf zu wählen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Durch solche zivilcouragierten Handlungen werden nicht nur Einzeltaten aufgeklärt, sondern auch das allgemeine Sicherheitsgefühl gestärkt. Die beiden mutmaßlichen Täter aus Algerien sind der Polizei bereits aus früheren Verfahren bekannt, was auf mögliche Wiederholungstäter hindeutet. Die genauen Umstände des Falls werden derzeit noch ermittelt, doch die Beweislage scheint aufgrund der direkten Beobachtungen und der schnellen Festnahme eindeutig.

Die Polizei wird in Zukunft verstärkte Streifen in der Altstadt und anderen frequenterten Bereichen durchführen, um präventiv auf solche Delikte zu wirken. Auch Gastronomen werden gebeten, ihre Mitarbeiter für solche Tricks zu sensibilisieren und gegebenenfalls Hinweisschilder anzubringen. Die Sicherheit der Gäste hat oberste Priorität, und nur durch das Zusammenspiel von Polizei, Bürgern und Gewerbetreibenden kann ein wirksamer Schutz gewährleistet werden.

Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass Alltagsdiebstähle oft mit einfachen, aber effektiven Methoden ausgeführt werden und dass Wachsamkeit der beste Schutz ist. Die Kantonspolizei wird den Fall weiter verfolgen und über die weiteren Entwicklungen berichten. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam und erwarten ihre jeweiligen Verfahren





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