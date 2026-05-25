Die Zukunft des Lebensalters: Herausforderungen und Chancen

Dieser Artikel untersucht die Auswirkungen des steigenden Lebensalters auf die Gesellschaft und die Herausforderungen, die mit diesem Trend einhergehen. Es werden auch die Chancen und Vorteile eines längeren Lebens diskutiert, wie die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Auswirkungen auf die Rentenbevölkerung.

Das Wichtigste in Kürze Die Voraussetzungen für ein langes Leben dürften sich sogar verbessern, schreibt Koch. Mädchen, die 2025 geboren wurden, werden im Durchschnitt 86,3 Jahre alt werden, falls sich die Lebensbedingungen in diesem Zeitraum nicht ändern oder verschlechtern.

Es ist davon auszugehen, dass sie sich die Voraussetzungen für ein langes Leben sogar weiterhin verbessern. In den nächsten Jahrzehnten werden weitere Fortschritte in der Medizin und der Gesundheitsforschung gemacht. Das wird die Lebenserwartung weiter ansteigen lassen. Das bringt Herausforderungen mit sich, welche man erkennen und angehen muss.

Eine Tatsache ist, dass Seniorinnen und Senioren immer länger eine Rente beziehen werden. Aber ist dies wirklich sinnvoll und löst es das Problem? Wohl kaum, denn mit dem höheren Alter wird die Schere zwischen denen, welche leistungsfähig bleiben und denen, welche einen ruhigen Ruhestand brauchen, immer grösser. Auch nach dem Erreichen der Altersgrenze wird man weiterhin leistungsfähig sein, weil ihnen und den Arbeitgebern attraktive Arbeitsbedingungen zur Verfügung stehen.

Sie erhalten tiefere Löhne, kosten weniger und beziehen zusätzlich ihre Rente. Diese Tatsache durch Einschränkungen bei der Einwanderung angehen zu wollen, ist mehr als kurzsichtig. Denn: Es wandern vor allem arbeitende, junge Fachkräfte ein, welche mithelfen, den Wohlstand der Schweiz zu erhalten. Ohne diese Zuwanderung wird das Ungleichgewicht der Rentenbevölkerung zur arbeitenden Bevölkerung noch viel krasser kippen.

Wenn wir die Bevölkerungspyramide von 2010 mit der Pyramide von 2024 vergleichen, sieht man, dass wir spätestens in zehn Jahren Probleme haben werden. Dann gehen die geburtenstärksten Jahrgänge (1964/65) in Rente. Voraussichtlich wird die Bevölkerungpyramide 2055 noch viel drastischer aussehen. Dann leben von den geburtenstarken Jahrgängen, als über 90-Jährige, immer noch ungefähr die Hälfte.

Die Vorhersage für 2055 sieht vor, dass mehr als 7000 Männer und mehr als 16'000 Frauen in der Schweiz über 99 Jahre alt sein werden. Im Jahr 2024 lebten in der Schweiz 5,5 Millionen 20- bis 65-Jährige und 1,8 Millionen über 65-Jährige. Das heisst auf jeden Fall, dass die Probleme würden, bei einer Annahme, nur noch grösser.

Auch die Angstmacherei, die Bevölkerung der Schweiz werde, ohne die Einschränkung der Zuwanderung, immer weiter anwachsen und aus allen Nähten platzen, entbehrt jeder statistischen Basis. Es lohnt sich also überhaupt, sich wegen dieser Initiative, ein neues, zusätzliches Problem mit unseren 45-mal grösseren Nachbarn zu handhaben? Wohl kaum. Diese Initiative kann man nur aus einer rechtspopulistischen Optik heraus verstehen.

Es geht nur darum, Wählerstimmen und Macht zu gewinnen mit den Mitteln der Angstmacherei, Fremdenfeindlichkeit und Schuldzuweisungen an Ausländer. Daniel Koch war zwischen 2008 und 2020 Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Er ist der Öffentlichkeit als «Mister Longevity» bekannt und hat zahlreiche Bücher und Artikel über die Zukunft des Lebensalters geschrieben





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