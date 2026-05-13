Die Zukunft des ehemaligen Altersheims Espel in Gossau: Ein Balanceakt zwischen Sanierung und Abriss

Die Stadt Gossau ringt um eine Lösung für das seit Jahren leerstehende Altersheim Espel. Hohe Unterhaltskosten und komplexe baurechtliche Hürden erschweren die Umnutzung, während ein Abriss den Stadthaushalt massiv belasten würde.

Das ehemalige Altersheim Espel in Gossau stellt die Stadtverwaltung und die lokale Politik seit geraumer Zeit vor eine gewaltige Herausforderung. Seit mehr als fünf Jahren steht das Gebäude leer, nachdem die 37 Bewohnerinnen und Bewohner in das Betagtenzentrum Schwalbe umgezogen waren.

Dieser Umzug markierte das Ende einer Ära, hinterließ jedoch eine bauliche Lücke, die bis heute nicht sinnvoll gefüllt werden konnte. Die Situation verschärfte sich, als die Sana Fürstenland AG vorzeitig aus ihrem Baurechtsvertrag entlassen wurde. Seit diesem Zeitpunkt entgehen der Stadt Gossau regelmäßige Einnahmen aus diesem Vertrag, während gleichzeitig die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Liegenschaft weiterlaufen. Das Gebäude, das inzwischen als marode gilt, ist zu einer finanziellen Belastung für die öffentliche Hand geworden.

Inmitten dieser stagnierenden Situation stellt der Mitte-Politiker Elmar Hardegger kritische Fragen an den Stadtrat. Er hinterfragt insbesondere, ob ein Verkauf der Liegenschaft unter den aktuellen Umständen noch realistisch sei oder ob letztlich ein kompletter Abriss des Gebäudes die einzig vernünftige Lösung darstelle. Der Stadtrat hält jedoch an der Hoffnung fest, dass eine Investorengemeinschaft das Projekt erfolgreich entwickeln kann. Es wird betont, dass die Investoren nach wie vor ein starkes Interesse an einer Umnutzung der Espel-Gebäude haben.

Allerdings gestaltet sich dieser Prozess weitaus schwieriger als ursprünglich angenommen. Aus planungs- und baurechtlichen Gründen ist eine Umnutzung komplex. In einem Vorbescheid-Verfahren, das mit dem Kanton und der Stadt durchgeführt wurde, traten insbesondere die Erschließung des Geländes sowie die Parkplatzsituation als kritische Hindernisse hervor. Aktuell wird an der Ausarbeitung eines Kaufrechtsvertrags gearbeitet, doch die rechtlichen Hürden bleiben hoch.

Ein zentraler Punkt der politischen Debatte ist die Frage, warum die Stadt ein baufälliges Gebäude erhalten möchte, das keinen unmittelbaren monetären Nutzen mehr bringt. Der Stadtrat argumentiert hierbei mit der Substanz des Gebäudes, die grundsätzlich als solide eingestuft wird, auch wenn ein erheblicher Sanierungsbedarf besteht. Ein Abriss würde nicht nur hohe Rückbaukosten verursachen, sondern auch eine sofortige Abschreibung des Buchwertes in der Bilanz auslösen. Dies würde den Stadthaushalt im entsprechenden Rechnungsjahr massiv belasten und finanzielle Engpässe provozieren.

Aus dieser Sicht ist eine vertiefte Prüfung aller Nachnutzungsmöglichkeiten nicht nur sinnvoll, sondern finanziell zwingend erforderlich. Der Stadtrat strebt an, bis zum Sommer einen definitiven Grundsatzentscheid zu fällen, wobei er auf ein neues Verfahren mit anderen Interessenten verzichten möchte. Die finanziellen Details der letzten Jahre verdeutlichen die Kosten des Leerstands. Seit Anfang 2021 sind allein für den Betrieb und den Unterhalt inklusive der Nebenkosten rund 105.000 Franken geflossen.

Hinzu kommen Kosten für einen Maklervertrag, der 2022 gekündigt wurde und etwa 17.000 Franken kostete, sowie weitere 5.200 Franken für eine professionelle Liegenschaftsbewertung. Das gesamte Areal, zu dem auch landwirtschaftlich genutzte Wiesen gehören, ist mit einem Wert von rund 3,2 Millionen Franken als Finanzvermögen verbucht, wobei die Gebäude einen Anteil von 2,7 Millionen Franken ausmachen.

Im Falle eines Rückbaus müsste die Stadt nicht nur diese 3,2 Millionen Franken komplett abschreiben, sondern zusätzlich rund 600.000 Franken für die Demontage und den Abtransport der Bausubstanz aufwenden. Diese Summen machen deutlich, warum die Stadt so vehement versucht, eine private Lösung zur Umnutzung zu finden, um die finanzielle Last zu minimieren





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