Die Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz lehnt von Bundesumsatzung des Schutzstatus S in eine B-Bewilligung ab

Die ZSODK, unter Dachsfunktionen der Zentralschweizer Hauptversammlung, lehnt die vom Bund geplante Umwandlung des Schutzstatus S in eine Aufenthaltsbewilligung B ab. Die Finanzfolgen für Kantone und Gemeinden seien problematisch, warnen die Sozialdirektoren.

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Mehr Wie die Schweiz zum Kaffeeland wurdeDie Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz lehnt die vom Bund geplante Umwandlung des Schutzstatus S in eine B-Bewilligung ab. Sie warnt vor den finanziellen Folgen für Kantone und Gemeinden. Die Zentralschweizer Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektorenkonferenz (ZSODK) hat sich kritisch zum Vorhaben des Bundes geäussert. Besonders problematisch sei die finanzielle Belastung, die für Kantone und Gemeinden nach der geplanten Umstellung entstehen würde, hiess es im Communiqué der ZSODK.

Der Schutzstatus S sei als vorübergehendes Instrument geschaffen worden, betonten Kantone. Eine automatische Umwandlung in eine Aufenthaltsbewilligung B nach fünf Jahren widerspreche «diesem Grundgedanken», hiess es weiter. (...





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