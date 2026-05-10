Die zehn besten Reisefilme der Geschichte

Die Reisefilme der Geschichte zeigen, dass das grösste Abenteuer meistens dort beginnt, wo die Komfortzone aufhört. Wir haben zehn Reisefilme ausgemacht, in denen die Protagonisten den Mut aufbringen, alles hinter sich zu lassen.

Die zehn besten Reisefilm e der Geschichte zeigen, dass das grösste Abenteuer meistens dort beginnt, wo die Komfortzone aufhört. Vom staubigen Outback Australiens bis in die pulsierenden Neon-Nächte Tokios: Wir haben zehn Reisefilm e ausgemacht, in denen die Protagonisten den Mut aufbringen, alles hinter sich zu lassen.

Der Film 'The Beach' erzählt die abenteuerliche Geschichte eines Amerikaners, der sich auf eine Rucksackreise durch Thailand begibt. Gemeinsam mit zwei Franzosen riskiert Richard (Leonardo DiCaprio) mehrmals sein Leben. Die Drei werden aber belohnt. Sie treffen auf eine Gruppe Aussteiger und verfallen dem Zauber der paradiesischen Insel Kho Phi Phi.

Spannend, mitreissend, actionreich. Eifersucht, Leidenschaft und Schmerz. Und der Film macht Lust auf einen baldigen oder erneuten Besuch der lebhaften Mittelmeer-Metropole. Spitzig, amüsant, herzerwärmend.

Ein wunderschöner Roadmovie aus dem Jahr 2004. Er zeigt, wie die Begegnung mit Menschen und Landschaften eine Weltanschauung für immer verändern kann. Eindrücklich, abenteuerlich, atmosphärisch. Im US-amerikanischen Spielfilm begibt sich Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) ganz alleine auf den Pacific Crest Trail im Westen der USA.

Der Film basiert auf dem wahren Buch 'Der grosse Trip: Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst'. Bewegend, schön, hoffnungsvoll. Sie entscheidet sich nach einer turbulenten Zeit, sich während einer einjährigen Auszeit auf eine Reise zu sich selbst zu begeben. So besucht sie Italien, Indien und Indonesien.

Unterwegs trifft sie immer wieder auf interessante Lebensgefährten. Hoffnungsvoll, romantisch, schön. Walter Mitty ist Leiter des Fotoarchivs des Life-Magazins und ein hoffnungsloser Tagträumer. Es wird bekannt, dass das Heft nur noch online erscheint.

Deshalb soll Mitty für die letzte Ausgabe ein Foto des bekannten Life-Fotografen Sean O’Connell finden. 2003 erschien der Kultfilm 'Lost in Translation', der in der Millionenmetropole Tokio spielt. Er erzählt die Geschichte der jungen Amerikanerin Charlotte (Scarlett Johansson), die in einer Hotelbar auf Bob Harris trifft. Zwischen den beiden entsteht eine spezielle Freundschaft und sie begeben sich gemeinsam auf eine Entdeckungsreise durch die Stadt. Amüsant, herzerwärmend, abenteuerlich.

Das deutsche Paar Felix Starck und Selima Taibi haben die Nase voll vom Leben in Europa. Der Filmemacher und die Musikerin kaufen sich einen alten Schulbus. Sie bauen diesen eigenhändig zu einem fahrenden Haus um. Und bereisen gemeinsam mit ihre





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