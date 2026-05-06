Die wirtschaftlichen Gewinner der Iran-Krise: Zwischen fossilem Profit und grüner Hoffnung

Eine detaillierte Analyse über die finanziellen Gewinner des Konflikts mit dem Iran, von Ölkonzernen bis hin zu erneuerbaren Energien, und eine kritische Betrachtung der Energiewende im historischen Kontext.

Die aktuelle geopolitische Lage, ausgelöst durch den verheerenden Krieg gegen den Iran, zeigt einmal mehr, dass Krisen oft eine sehr ungleiche Verteilung von Gewinnen und Verlusten mit sich bringen.

Während die humanitäre Katastrophe ein erschreckendes Ausmaß annimmt und laut dem Uno-Welternährungsprogramm etwa 45 Millionen Menschen durch explodierende Kosten für Lebensmittel, Öl und Transportwege in eine akute Hungersnot gestürzt werden könnten, verzeichnen die reichsten Akteure der Weltindustrie Rekordgewinne. Insbesondere die hundert größten Öl- und Gaskonzerne profitieren massiv von der Verknappung und den steigenden Preisen. Berichten des Guardian zufolge flossen allein im ersten Monat des Konflikts zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund dreißig Millionen US-Dollar pro Stunde in deren Kassen.

Neben den Energiegiganten ziehen auch die Investmentbanken ihren Nutzen aus der Situation. Die enorme Volatilität an den Finanzmärkten verunsichert zwar die privaten Anleger, führt jedoch zu einem massiven Anstieg des Handelsvolumens. Die Banken verdienen hierbei immense Summen an Gebühren und Provisionen, was sich in Rekordgewinnen für das erste Quartal niederschlägt. Parallel dazu erlebt die Rüstungsindustrie einen beispiellosen Aufschwung, da Staaten weltweit ihre Militärausgaben drastisch erhöhen, um auf die neue Sicherheitslage zu reagieren.

Interessanterweise gibt es in diesem Krisenszenario jedoch einen Gewinner, der nicht in das klassische Schema der Kriegsprofiteure passt: der Sektor der erneuerbaren Energien. Der Krieg hat die Energiepolitik zahlreicher Nationen, insbesondere in Asien, grundlegend verändert. Da Länder wie Südkorea, Thailand und Indien extrem abhängig von fossilen Importen aus dem Nahen Osten sind, haben sie nun neue und aggressive Förderprogramme für grüne Energien aufgelegt.

China profitiert als globaler Lieferant massiv von dieser Entwicklung, was sich in einem Anstieg der Exporte von Solarpanels, Batterien und Elektroautos um siebzig Prozent im März gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Besonders drastisch zeigt sich die Notwendigkeit in Pakistan. Dort hat die Kombination aus einer instabilen Stromversorgung und extremen Hitzewellen, die durch den Klimawandel verschärft werden, dazu geführt, dass Klimaanlagen lebensnotwendig geworden sind.

In der Folge hat jeder vierte Haushalt mittlerweile eine eigene Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert, um die Energieunabhängigkeit zu sichern. Auch in Europa wird die Krise nun oft als lang ersehnter Katalysator für die Energiewende betrachtet. Experten der Internationalen Energieagentur sowie Analysen von Bloomberg und der Financial Times betonen, dass die Verringerung geopolitischer Abhängigkeiten den Ausbau von Wind- und Solarenergie, den Ausbau von Netzen und Speichern sowie die Elektromobilität massiv beschleunigen wird.

Die NZZ beschreibt diesen Prozess sogar als heilsamen Schock, der die Gesellschaft dazu zwingt, sich von fossilen Importen zu lösen. Doch bei aller Euphorie über einen beschleunigten grünen Wandel ist Vorsicht geboten, da ein automatischer Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft keineswegs garantiert ist. Ein Blick in die Geschichte, insbesondere auf die Ölkrisen der siebziger Jahre, zeigt die Ambivalenz solcher Entwicklungen.

Damals führten die Krisen zwar zu einem Paradigmenwechsel und zur Gründung der Internationalen Energieagentur sowie zu neuen Effizienzstandards für Fahrzeuge, doch die Ergebnisse waren zwiespältig. Neben der Effizienzsteigerung gab es enorme Investitionen in die Kernenergie, und paradoxerweise führte die höhere Effizienz oft zu einem insgesamt höheren Energieverbrauch, wodurch die CO2-Emissionen weiter anstiegen.

Zudem markierten diese Krisen laut dem Sozialtheoretiker David Harvey den Übergang zum neoliberalen Wirtschaftsmodell. Die wirtschaftlichen Eliten nutzten die Stagnation der Kapitalakkumulation, um Deregulierungen und den Rückbau des Sozialstaats voranzutreiben, was die soziale Ungleichheit und die Kapitalkonzentration massiv verschärfte. In der heutigen Zeit stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen. Der globale Energiebedarf steigt kontinuierlich an, getrieben unter anderem durch den Boom der Künstlichen Intelligenz und die damit verbundenen riesigen Datenzentren.

Es besteht daher die Gefahr, dass die erneuerbaren Energien die fossilen Brennstoffe nicht primär ersetzen, sondern lediglich den stetig wachsenden Zusatzbedarf decken, während die Abhängigkeit von einem ressourcenintensiven System bestehen bleibt





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