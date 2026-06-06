Die Widmerei - Ein neues Talkformat von Dominik Widmer

Die Widmerei ist ein neues Talkformat von Dominik Widmer, in dem Menschen und gesellschaftlich relevante Themen im Mittelpunkt stehen. Persönlichkeiten, Fachleute und Alltagsheld:innen erzählen, was sie prägt, bewegt und antreibt.

Patrick Rohr war Journalist, Fernsehmoderator und Kommunikationsberater. Heute reist er als Fotojournalist um die Welt, begegnet Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und beschäftigt sich mit der Frage, was uns verbindet trotz aller Unterschiede.

In der Widmerei spricht er über die Kunst des Zuhörens, über gute Gespräche und darüber, weshalb echte Begegnungen oft viel mehr über Menschen erzählen als jede Schlagzeile. Ein Gespräch über Neugier, Menschlichkeit und die Frage, was uns am Ende verbindet. Die Widmerei ist das neue Talkformat von Dominik Widmer - wöchentlich als Podcast und sonntags von 9 bis 11 Uhr auf Radio Argovia, Radio Bern1, Radio FM1, Radio Pilatus, Radio 24 und Radio 32.

Im Zentrum stehen Nähe, Tiefgang und gesellschaftlich relevante Themen: Persönlichkeiten, Fachleute und Alltagsheld:innen erzählen, was sie prägt, bewegt und antreibt. Hinter der Sendung stehen Host Dominik Widmer, erfahrener Journalist, Moderator und Schauspieler, sowie Produzentin Selina Urech, Newsanchorin und Bundeshausredaktorin. Die Widmerei entsteht in Zusammenarbeit mit den Zeitungsredaktionen. Die Widmerei ist der Ort, an dem Menschen und die grossen Fragen des Lebens im Mittelpunkt stehen.

Dominik Widmer trifft sich hier wöchentlich mit Persönlichkeiten, Fachleuten sowie verborgenen Heldinnen und Helden des Alltags. Gemeinsam sprechen sie darüber, was prägt, bewegt und antreibt - persönlich, frisch von der Leber und mit Tiefgang. Denn wenn wir einander zuhören, können wir immer etwas lernen - über andere und über uns selbst. Patrick Rohr war Journalist, Fernsehmoderator und Kommunikationsberater.

Heute reist er als Fotojournalist um die Welt, begegnet Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und beschäftigt sich mit der Frage, was uns verbindet trotz aller Unterschiede. Nora Osagiobare ist Autorin und spricht über Erfahrungen, die oft übersehen oder relativiert werden. In der Widmerei spricht sie über Sprache, über Identität und darüber, warum Ehrlichkeit in gesellschaftlichen Debatten oft schwer auszuhalten ist





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